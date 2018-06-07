消息称斗鱼 TV 第三季度将募资 7 亿美元在港 IPO，官方未回应 新闻

据 《南华早报》报道 ，腾讯 支持的流媒体视频游戏平台斗鱼 TV 计划第三季度在香港 IPO ，融资总额高达 7 亿美元。

成立于 2014 年的斗鱼 TV 是一家弹幕式直播分享网站，为用户提供视频直播和赛事直播服务。斗鱼 TV 以游戏直播为主，涵盖了娱乐、综艺、体育、户外等多种直播内容。主营业务包括在线直播、广告、游戏联运、线下展会等。据艾媒咨询提供的数据显示，2017 年第三季度，斗鱼 TV 在游戏内容类直播 APP 中以 2.05% 的用户活跃占比位居中国主要游戏内容类直播 APP 之首。除了用户活跃度之外，斗鱼 TV 在泛娱乐化战略升级上也表现的较为突出。在“泛娱乐平台知名度”调查中，斗鱼 TV 位于榜首，起家于游戏直播的斗鱼 TV 近年来为转型泛娱乐直播做出了许多新尝试。根据德勤的数据，斗鱼 TV 去年 12 月位列亚太地区增长最快的科技公司之列，过去 3 年的营收飙升 700 倍。

截至 2018 年 3 月，斗鱼 TV 已完成 6 轮融资，成为国内第一家率先进入 D 轮的网络直播平台，跻身独角兽企业行列。在 3 月份的 最近一轮融资 活动中，获得腾讯投资的 6 亿 3000 万美元，估值超过 24 亿美元。另一家游戏直播平台虎牙直播已于 5 月 11 日于美股上市，发行定价 12 美元，目前股价为 29.21 美元，市值约 58.87 亿美元。