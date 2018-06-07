今日， 腾讯 和 浙江吉利控股集团有限公司 联合 宣布 ，双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司 49% 股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司，共同经营铁路增值服务。

动车网络成立于 2017 年 12 月 20 日， 是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组 Wi-Fi 的企业。本次股权转让通过产权交易方式引入社会资本发展动车网络，利用互联网产品理念，优化完善服务产品和流程，融合铁路网、互联网和地、空、水交通网，打造一站式智慧出行。

此次股权转让受到广泛关注，国内众多知名企业表达了合作意愿。北京产权交易所发布股权转让公告，征集投资人，并进行公开招投标，北京产权交易所对评审工作进行了全过程监督。腾讯与吉利控股的联合体凭借在互联网业务、智慧出行和央企混改等方面经验，从多家竞标方中脱颖而出。

腾讯董事会主席马化腾表示，参与动车网络 49% 股权转让项目，是腾讯在国企混改领域的又一次重要尝试，也是发展智慧交通业务的重要布局。吉利控股董事长李书福表示，参与“互联网+高铁”项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。

据了解，动车网络的产品上线后，除了为旅客提供动车组 Wi-Fi 接入体验，还会拓展休闲文化娱乐、内容资讯、商旅办公、特色购物、联程出行等增值服务，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务，以打造解决一站式需求的智慧出行。

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