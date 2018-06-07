沃尔玛中国与腾讯达成深度战略合作，持续发力零售智能化

今日， 沃尔玛 中国与腾讯共同 宣布 正式结成深度战略合作关系，双方将充分发挥在各自产业的优势，重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域开展深入的数字化和智慧化零售合作，共同探讨和开发零售行业全消费场景应用的升级，打造未来数字化零售的发展蓝图与行业标杆。

沃尔玛中国电子商务及科技高级副总裁霍斯博 ( Ben Hassing ) 表示，任何科技创新都必须服务于更好的顾客体验。此次沃尔玛与腾讯达成战略合作，可以实现双方优势资源结合，共同打造更数字化和智慧化的零售蓝图，为顾客提供更便捷精准、可信赖的线上线下全渠道购物体验。

腾讯副总裁林璟骅表示，腾讯的零售核心战略是以消费者为中心，提供工具箱，做零售商数字化发展的助力者，与零售商共生共赢。此次与沃尔玛的合作，腾讯将在数字化升级、经营效率上做更深层次的探索。

据了解，沃尔玛和腾讯拥有良好的合作基础。今年 3 月，沃尔玛试水智能门店，通过和腾讯合作的小程序“扫玛购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。腾讯在智慧零售领域一直扮演连接助力的角色，通过技术和服务驱动零售行业数字化变革。从去年开始，腾讯开始与比较有规模、有数字化能力及资源的企业合作，推动数字化方案的落地，并与零售商共建数字化产品推动行业发展。