Anker 为 Switch 带来支持快速充电的专用移动电源 新闻

任天堂 Switch 是外出游玩游戏的首选主机，不过电量是一个大问题。现在好消息来了，如果你想在外出时延长 Switch 的续航时间，那么配件厂商 Anker 带来的这几款 USB-C 移动电源应该能吸引到你。

Anker 表示，Switch 专用的移动电源都经过专门校准，可以快速充电。Anker 声称，玩家可以在不到 3 个小时的时间内快速为 Switch 充电，即使是在玩游戏的同时。

有两款移动电源可供选择，一款是容量较大的 Anker PowerCore 21000 PD，它本质上是 Anker PowerCore 20000 PD 的升级版，要价 89.99 美元（约人民币 575 元）。Anker 表示，它可以将 Switch 的电池续航时间延长至 15 小时（或大约进行 5 次完全充电）。另一款是售价 69.99 美元（约人民币 450 元）的 Anker PowerCore 13400 PD，它能为 Switch 快速充电，将主机的续航时间延长至 9 小时（或大约进行 3 次完全充电）。

这两款移动电源将于 6 月晚些时候上市。