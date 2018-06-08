蚂蚁金服完成新一轮融资，金额达 140 亿美元 新闻

蚂蚁金服 今天宣布获得新一轮融资，金额为 140 亿美元。本轮融资初了包括来自国内投资者的人民币资金，还包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

除了原有股东继续跟投外，新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management 和 Baillie Gifford 等投资机构也成为该轮融资的新投资者。

蚂蚁金服表示，本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展、自主科研投入和全球顶尖人才的招募。

蚂蚁金服董事长兼 CEO 井贤栋表示：“国内、国际投资者看好的不仅是蚂蚁金服以及支付宝的全球竞争力，更看好的是中国步入新时代的发展机遇。我们将与志同道合的伙伴一起，携手为更多国家和地区，带去中国成功的技术经验和模式，推动全球范围内的普惠金融发展。”

“科技是面向未来的核心驱动力，我们将持续强化在区块链、人工智能、安全、物联网和云计算方面的布局，用科技驱动包括金融服务业在内的现代服务业发展，并进一步打造开放的生态系统，通过技术投资和创新，在不同的国家寻找合作伙伴，为全球个人和小微企业带来更安全、透明、高效和普惠的金融服务，让数字经济的红利惠及到更多的人群。”井贤栋补充说。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。