继“图腾”之后，百度又一区块链项目“度宇宙”上线

今日， 百度 推出的区块链原生应用“度宇宙”官网上线，这是继本月百度超级链发布、“图腾” 新版本上线后，百度的又一重要区块链项目。

据了解，度宇宙是百度旗下首款区块链原生应用，致力于打造数字社会，成为数字公民概念的布道者和实践者。据官网信息，度宇宙将为用户打造一个由元素、引力、星球所构建的数字宇宙。用户可以通过多种系统行为获取度宇宙“元素”，并创造和扩建属于自己的星球，在用户星球质量逐渐增加的过程中，诸多新功能将逐步开启。度宇宙的机制类似网易星球，通过收集“元素”组成“星球”，“星球”质量越大，“引力”越大，“引力”越大获得的元素就越多。

据百度方面透露，官网上线之后，度宇宙 app 将于世界杯开幕式前后发布。在用户使用体验过程中，度宇宙的全新玩法也将在虚拟资产积累与现实权益保障方面为用户带来更多便利。

目前区块链技术的应用仍集中在数字货币等少数领域，而据百度方面介绍，度宇宙不会做另一种数字货币，而是建立一个真正数字社会。从百度近来的信息看，其布局区块链生态的步伐正逐步加快。年初，百度搜索公司成立百度区块链实验室，相继推出区块链宠物莱茨狗、区块链图片平台图腾等产品。百度百科在 5 月底上链之后， 6 月初百度又发布了“超级链”。