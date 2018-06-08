一边探索边拍深海纪录片的船，《原则》作者瑞•达利和卡梅隆等人推出的 OceanX 计划是什么？ 新闻

动点科技从纽约当地获悉最新消息： 对冲基金桥水公司创始人、《原则》作者瑞•达利携儿子马克•达利欧，与著名导演卡神 James Cameron 推出创新大胆的 OceanX 海洋探索计划，并将与全球分享其探索发现与成果。

这项名为 OceanX 的项目将落实于海洋研究的 Alucia 号，Alucia2 号将新增新一代科学技术、媒体制作和沉浸式体验功能，成为有史以来最先进的科学与媒体船舰，预计将于 2019 年初启动首航。同时，Alucia2 号将配备领先的干湿海洋研究实验室、一流的制片中心和媒体中心、载人和无人深海潜水器，以及直升机和无人机。Alucia2 号船舰设计出自莱坞顶尖的电影制作工程师之手，并在电影制作人兼海洋探险家 James Cameron 的建议下配备媒体制作功能。瑞 •达利欧在 微博 上宣布：“Alucia2 号将为顶尖科学家们所用，并在 BBC《蓝色星球 2》团队以及 OceanX Media 媒体公司的帮助下，以各种各样的媒介记录科学家们的海洋探索行动。”

OceanX 创始人兼 Dalio 慈善基金主席瑞•达利欧 表示：“我认为探索海洋比探索太空更振奋人心、更为重要，我们的使命就是要向人们证明这一点。OceanX 项目为探险家和研究者提供了探索未知海洋的机会，让他们能够在未被记录的领域绘制地图、观察稀有的深海生物、追求科学与医疗突破，然后通过有影响力的媒体与全世界分享所见所闻。”

他的儿子马克•达利欧（OceanX Media 媒体公司执行人）表示：“Jacques Cousteau 的《海底世界》一样向大家展示充满魅力的海洋探索历程。我们的科学家、研究人员和电影制作团队，包括来自伍兹霍尔海洋研究所的科学家和 BBC《蓝色星球 2》制作团队，他们将开启海洋探索之旅，并制作成令人震撼的内容和故事，启发人类关注海洋。像通过虚拟教室、博物馆展览、互动游戏和虚拟现实技术，OceanX 以身临其境的方式让全球数千万人深入了解海洋世界并受其启发。”

作为 OceanX 项目合作伙伴之一的著名导演及探险家 James Cameron 表示：“有了 Ocean x 和 Alucia2 号，我们将会在全球互联时代下，重新燃起全世界人们对海洋世界的热情和好奇。感兴趣的朋友可以 点击链接观看 OceanX 的官方公布 视频 。