工业富联在上交所上市，市值超 3900 亿元 新闻

今日上午， 富士康 于上交所上市。公司证券简称为“工业富联”，证券代码为“ 601138 ”。工业富联以 16.52 元/股开盘，开盘后不久迅速上涨至 19.83 元/股，涨幅 44.01 %，公司市值达 3906 亿元。这一数字超过海康威视，使工业富联成为 A 股市值最高的科技企业。

今日上市的主体全称为富士康工业互联网股份有限公司，成立于 2015 年 3 月 6 日。从今年 2 月初到 6 月初，4 个月时间，工业富联实现在 A 股的成功上市，这样速度，不仅刷新了 A 股市场纪录，即使在新近火热的港股市场，也令人叹服。

据了解，工业富联为全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。据工业富联刚刚公布的 2018 年第一季度财报，工业富联营业收入为 776.95 亿元，较上年同期增长 19.78 %；归属于母公司净利润 26.53 亿，同比上涨 4.53 %。截至 2017 年底，公司拥有境内外全资及控股子公司共 60 家，资产总额高达 1485.96 亿元，业务版图广阔。工业富联董事长陈永正在上市仪式上表示，工业富联已在 4 大洲、11 个国家和地区广泛布局。合作客户为全球领先知名企业及互联网公司，并与之形成了长期稳定的战略合作关系。

据悉，此次工业富联启动战略配售，吸引长期价值投资者，最终获得配售的 20 家机构中包含国家队、央企以及 BAT 。其中，百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）各获配 2178.6 万股，股票锁定期均为 3 年。

图片来源：新浪科技