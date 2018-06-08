Hallo：不是健身“老司机”？AI 私教了解一下 | 创业 初创公司报道

人工智能

健身本是一件好事，但是很多人却因此伤筋动骨。为什么？盲目健身呗！

随着个人可支配收入的上升和生活方式、健康观念的转变，健身已经成为一种潮流。没有一两张健身房的会员卡似乎说明生活方式不够健康，没有马甲线或腹肌似乎显得不够时尚。 华兴资本 曾经推算过一个数据：2017 年，健身房领域有 230 亿元人民币左右的市场容量，且未来有望增长到 1000 亿。这个市场规模，可以支撑数十亿至上百亿市值公司的出现。

成百上千亿的市场，谁不心动？据华兴资本的数据表明，2016 年全国健身房的数量已经达到 15000 家左右，大小品牌也是林林总总。不过，同等级别传统健身房的实力大同小异，想要一较高低并不容易。他们只能通过连锁的方式扩大布局，抢夺市场。但是这样扩张的方式成本较高，同时也不能保证绝对乐观的客流量和客户粘度。

想要占领市场份额，提升用户体验度才是健身房的核心竞争力。所以，传统健身房开始大刀阔斧地华丽蜕变。这个蜕变以两种方式为主，一种是传统健身房自行改革，升级，如运用互联网技术给用户提供快捷便利的服务；另一种是提供智能健身系统的第三方公司，他们企图以人工智能、物联网技术赋能传统健身房，增添用户的兴趣度，如动点科技之前曾报道过的人工智能健身系统赛鲁班。Hallo 人工智能建设系统也是在这样的背景下应运而生的。

Hallo 是基于搭载人工智能技术的软硬件结合系统。它可以智能引导用户健身，并记录用户在健身房的健身相关数据，以帮助商业健身房提高用户体验度和运营效率。不过，与市面上以传感器加算法记录用户健身数据的主流方式不同，Hallo 用机器视觉识别技术来将用户的健身状况数据化，并提供数据反馈。

“我们现在针对的用户群体是不太会健身的群体。这类人群喜欢健身，他们知道大致健身该做些什么，却不知道健身过程中的动作标准。”据 Hallo 创始人黄楫洋介绍，这样的人群规模在健身房里占比比较大。他们比健身小白要更专业，但又比不上健身“老司机”。“未来我们也可能会采取传感器的方式，但是这种方式更适合健身熟手，他们知道怎么做，而且对一些细节数据非常关心理解。”黄楫洋表示以后也会针对会健身的用户提供更多合适的服务，不过，目前主要目标是帮助不会健身的用户。

其实，现在很多去健身房的人都对跑步机，有氧踏板或者一些无氧器械等比较熟悉，但是在实际锻炼过程中，他们并没有受到专业指导，很可能只是在网上看了相关的教程。所以，这样的锻炼过程中非常容易出现问题。黄楫洋举例里几种情况：“锻炼时，动作不标准会对身体造成伤害。比如深蹲动作，经常在蹲下过程中，身体过于前倾会造成很大危害。另外如跑步，姿势不对的话也容易对膝关节造成不可逆的影响。”

不过，如果用户有 Hallo 的助力，倒是可以减少这类烦恼。通过人工智能技术与健身房摄像头的结合，用户可以在锻炼结束时，查看自己的健身情况。黄楫洋向动点科技介绍，Hallo 在上海有一家线下体验店：

会员在进入健身房时会通过人脸识别流程确认会员信息；进入到健身房以后，用户可以打开微信上的 Hallo 小程序，根据相应运动的动作规范开始运动。健身房的摄像头会记录下用户的锻炼视频信息，系统再通过视觉识别技术读取动作数据，将这些数据与标准数据相对比，来判断用户的动作正确与否。用户在结束锻炼后，即可在手机上看到锻炼报告，如消耗了多少卡、做了哪些项目，花费多长时间。最重要的是，用户可以看到错误动作的回放以及提示。“你如果深蹲时撅屁股了，它会在视频回放旁边以文字的形式提示，错误内容是撅屁股。“黄楫洋说。

此外，Hallo 也借助了机器学习的特性，让系统更了解用户，据黄楫洋介绍：“根据数据的积累，系统会渐渐了解用户大概喜欢做什么样的健身动作，基于这些动作给出个性化的方案。而且数据的积累也会让系统处理特殊情况的能力提高。比如，做俯卧撑，标准动作规定肚子不能碰地，但是对于很胖的人来说即使肚子碰地了也不代表他的动作是错误的，机器慢慢的会辨别这些情况的。”

基于对健身过程中的细节数据收集，Hallo 可以给用户提供非常个性化的健身方案指导。”有了这些数据，用户可以在锻炼后做一个体测，就可以更清楚如何才能提升效果，如女孩子减脂的时间和项目是否需要调整。“其实，黄楫洋想实现一个更理想的智能健身方案：”通过大数据，我希望未来可以实现根据用户的目标，系统会提供一个效果最好、最快的方案，如直接告诉你完成这个目标需要多少时间，要做哪些动作。“黄楫洋的想法如果实现，无论是对于减脂的女生，还是增肌的男生来说都是一个巨大的福音，因为它完全就是一个“智能私教”。

那么，作为一个“智能私教”，Hallo 是在抢传统私教的饭碗吗？黄楫洋笑着说：不会的。对于这个问题，他表示最起初也曾担心过。不过后来，根据市场反馈表示，这个关系并不是想象中那么剑拔弩张。“我们跟私教的关系就像血糖仪和医生的关系，Hallo 的意义是辅助而不是取代。”就像黄楫洋说的那样：“我们为健身房做了数据的采集，让私教、健身房更懂他们的用户，用户也更懂自己。”

新潮的人工智能技术加上时尚的健身市场，成立于 2016 年的 Hallo 是一个充满活力的创新派。它的独特活力也吸引了来自 Plug and Play 和 PreAngel 的天使轮融资。如今，Hallo 人工智能健身系统也已经成功将这个时髦的体验落地到健身房。据黄楫洋介绍，北京何尔萌旗下的觉健身和美格菲健身都是 Hallo 颠覆传统健身体验的“盟友”。