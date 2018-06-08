前方图赏 | 黑莓 KEY2 国行版首发：售价 3999 元起，比美版便宜 新闻

刚刚， 动点科技已经报道了黑莓 KEY2 国际版的发布 ，而现在，KEY2 国行版也已经来了，售价方面 KEY2 国行版 6G+64G 售价 3999 元，6G+128G 售价 4499 元，稍便宜于美版价格。

外观上，KEY2 依然保留了黑莓标志性的全键盘物理按钮设计，相比前一代产品 KEYONE，KEY2 键盘区域面积增加了近 20%，而且按键面积也有所增加，据称手感体验会更好。另外，KEY2 也更加轻巧，薄近 1mm，轻 12g。



配置方面，KEY2 搭载高通骁龙 660 处理器、6GB RAM、自带 64/128GB 存储空间。采用双 1200 万后置双摄设计，并具有 2 倍光学变焦以及人像拍摄功能。而且，KEY2 还配备一块 3500mAh 电池，号称续航基本可以达到第二天、并支持 QC3.0 快充以及 OTG 反向充电功能。

用户体验方面，KEY2 强调了 Speed Key（魔法键）功能，按下魔法键+已设定的字母按钮快捷方式，即可一步打开其它 APP，从而避免回到主页打开相应 APP 的麻烦；KEY2 的全键盘还有触控功能，可以通过滑动键盘快速滚动浏览网页或电子邮件；另外，KEY2 还具有语音助手功能，可以快速启动本地和第三方应用等；而且，KEY2 也有智能移屏功能，可通过文字对话分析用户意图，省掉冗余的操作步骤。

安全一直都是黑莓的重点，KEY2 同样非常注重安全性。据介绍，KEY2 还进行了全时硬盘加密，即使移植硬盘也无法获取硬盘信息，手机会自动检测手机支付是否安全，而当手机丢了之后，用户可通过远程操作清除手机数据，同样的，连续输错 10 次密码，手机数据也可以被清除。

而且，KEY2 还具有 Locker 功能，可以将一些敏感的信息放在里面，从而保障用户隐私安全。黑莓表示，KEY2 也支持每月一度的安全补丁服务。