共享短途出行平台 Lime 获谷歌领投 2.5 亿美元融资 新闻

今日，总部位于硅谷的共享短途出行初创公司 Lime 宣布完成一轮 2.5 亿美元融资，本轮投资由谷歌风投领投，谷歌母公司 Alphabet 也参与了投资 。此轮投资者还有著名风投 Andreesen Horowitz、Coatue、雅虎创始人杨致远等现有投资人跟投。据了解，Lime 成立一年半间已融资 4 轮，累计金额超过 3.8 亿美元。

Lime 是全球首家运营 3 种无桩共享出行产品的公司，也是美国最大的短途出行共享平台，该公司运营电动滑板车、电动自行车和自行车共享服务。自 2017 年 6 月在美国登陆首个城市之后，平均每周入驻一到两座城市，迄今已与 70 多个城市和 20 多所大学签约，遍布美国和欧洲市场，在超过 60% 市场拥有独家运营资格。Lime 服务的用户数量是美国本土竞争对手 Bird、Spin、Jump 等的 3 至 10 倍， ofo 在美国的近 2 倍， 摩拜单车美国的接近 5 倍。

Lime 联合创始人兼 CEO Toby Sun 表示，Lime 拥有独一无二中西合璧的团队， 建立了来自中国最强的供应链和硬件制造能力，同时根据美国市场特点，搭建了一个非常本地化的运营、政府关系、市场团队。谷歌将会是 Lime 在全球范围内强有力的合作伙伴，在技术协同、地图整合、LBS 本地服务、大数据合作，全球化拓展上会帮助 Lime 更上一个台阶。据悉，本轮融资结束, Lime 还将持续扩大在美国市场的领先优势和市场份额，同时会开始海外扩张，进入全球其他主要市场。

图片：123rf