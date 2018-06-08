动点科技最新获悉：今天 小米生态链 旗下发布了小米游戏鼠标，这款鼠标支持有线/无线双模切换，高达 7200DPI 光学传感器，配备 6 个可编程按键，尾部带有 RGB 炫彩灯光。

据悉这款支持有线无线双模的小米游戏鼠标售价仅要 249 元，性价比极高。小米游戏鼠标将于 6 月 8 日 0 点于小米商城、小米有品、天猫、京东以及苏宁开售，小米之家当日同步开售。

此外，米家还发布了两款多位插线板，分别是米家六位插线板（售价 49 元）、米家八位插线板（售价 59 元）。本次发布的米家六位和八位插线板，孔位足够多，能满足多个厨房小家电的用电需求，而且带有过载保护功能，当有过载危险时会自动切断电源，有效避免厨房意外着火和短路危险。排除故障后再重新按下开关，即可恢复正常的使用状态。这两款插线板方便实用，安全性高，非常适合在厨房使用。

米家六位（八位）插线板，白色简洁的外观，能匹配绝大多数客厅环境；双动保护门可以避免意外触电以及异物掉落，家里有孩子也能放心使用；底部有防滑脚垫，可以更稳固地置于桌面上。不管是放在客厅的电视柜还是茶几上，这两款插线板都会让日常取电更方便、更安全。

以上两款产品均由小米和小米生态链企业青米科技共同研发和生产：采用了新国标 1mm²线材，更加安全可靠。在内部结构上，运用了青米核心的集成电路技术以及铜带一体化技术，具备多重安全保护，避免虚接、发热、着火的风险，并且为保护儿童安全每个插孔都有独立安全门。可谓在外观、应用场景、还是安全方面考虑齐全，这两款插线板将于 6 月 11 日 10 点在小米商城、小米有品、天猫及小米之家正式开售。