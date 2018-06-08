【独家】小黄车在新加坡遭打折甩卖 ofo：正在和对方沟通

6 月 8 日消息，昨日动点科技曾独家报道 “ofo 小黄车新加坡团队走了一半” 的消息。今日，接近 ofo 新加坡团队的知情人士又进一步向动点科技确认，上周五（6 月 1 日）已经有 50% 的 ofo 新加坡团队员工接到了裁员通知，他们被告知本周一（6 月 4 日）停止工作。

此外，动点科技还了解到更令人震惊的情况：在新加坡当地的一个物流公司内，满仓库的 ofo 小黄车正在进行打折促销，价格为每辆 50 新币起，折合人民币约 240 元。

从动点科技得到的促销海报上看（题图），该仓库里堆满了成色较新的小黄车，周围还有一些未拆封的新车包装件。海报宣传标写着“ofo Bicycles Warehouse Sales”，时间是 6 月 15—17 日，每天上午 10 点到下午 6 点，每辆单车的价格为 50 新币。

动点科技新加坡记者当晚驱车赶往海报上的地址，发现该建筑位于 Bok Seng Group 园区内。 Bok Seng Group 是新加坡重型吊装和运输巨头，该公司官网显示，其物流主营业务包括仓储和库存管理、集装箱仓库管理、常规卡车运输和海洋物流等。

动点科技在现场看到了很多拖车和集装箱，并找到了一处堆放 ofo 小黄车的仓库，由于闸门紧锁，只能看到外围堆放起来的未拆封的 ofo 新车包装件。仓库保安似乎也并不了解具体情况，还向动点科技询问这批车会什么时候运走。

如果以最新的数据来看，小黄车的单车成本约为 335 元。照此成本，此次促销的小黄车在原成本上还打了约七折，可谓亏本甩卖。（ofo 供应商上海凤凰今年四月底发布了 2017 年年报，年报显示 2017 年 ofo 计划采购整车 178 万辆，当期确认收入 59672 万元，由此可以计算出，小黄车的成本约为 335 元。）

动点科技得到的消息是物流公司和 ofo 存在费用纠纷，因而采取甩卖其新车的行动。

ofo 小黄车方面下午回复动点科技称，出售上述车辆的是新加坡一家与 ofo 有业务往来的货运代理/物流公司，ofo 认为该公司采取出售单车的行为过于激进，并正在努力沟通避免这种情况发生。以下是完整回应：

“ofo 与新加坡的一家货运代理／物流公司有业务往来，并已同意支付服务相关费用。鉴于 ofo 正在与该公司进行商讨，我们认为对方此时采取此行动过于激进。ofo 在考虑诉诸法律手段的同时，也在真诚努力地避免 ofo 财产被出售。在 ofo 看来，对方这种出售行为是不合理的，其目的是为了在双方正在进行的商讨中占据上风。ofo 期待在法庭之外解决这一问题，但同时保留其法律上的所有权利。”

不过，ofo 方面没有正面回应其新加坡团队裁员一事，动点科技将会持续关注。

现场图片由 动点科技新加坡团队 拍摄。