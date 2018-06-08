早上醒来，伴随着窗帘自动打开，音乐也会响起来，电视自动为你播报今天天气，客厅里咖啡机也开启早餐模式，阵阵咖啡香味飘来，让你精神为之一振。未来感十足的画面，一直都是好莱坞大片中才能看到的场景，掌握着最新科技的主人公难免会让生活中平凡的人们心生羡慕。而现如今，“智能”像龙卷风一样席卷各行各业，随着物联网和云计算等技术的不断迭代发展，智能家居以颠覆传统家具的姿态，从科幻电影中走进现实，成为家居行业中的领头者，也成为商界大佬竞相投资的方向以及人们热衷选择的生活用品。

经过数年的发展，智能家居市场早已一片火热，传统家电企业与互联网、科技巨头争相布局，创新型企业层出不穷，各方竞争如火如荼。 根据 Strategy Analytics 数据显示，去年全球智能家居市场规模达到 840 亿美元，预测今年将会高达 960 亿美元，未来五年内呈现高速增长态势，2023 年增长至 1550 亿美元。 因此，智能家居被认为是 TMT 领域拥有最大增长潜力的市场之一，这个高达万亿规模市场的到来，使得行业呈现出群雄逐鹿的格局。

随着智能家居迎来的爆发式增长，各类智能家居初创公司都冒了出来。但自去年年初开始，智能家居扩张之风有所收敛，行业消息多来自谷歌、亚马逊、小米等大企业，很多初创公司都没了踪影。 巨头的游戏里，智能家居初创企业如何“幸存”?

2018 TechCrunch 国际创新峰会以“不仅仅是独角兽”为主题，在创新大展首次设立“智慧生活”专区，为众多智能家居初创企业提供了一个国际化的展示平台，帮助巨头阵营之外“幸存”下来的初创公司成为下一个行业独角兽！

竞争越激烈，智能家居市场越像“孤岛”？

巨头垄断，是近两年来智能家居行业发展的真实写照。行业内竞争不断升温，群雄并起，几乎所有家电巨头都针对智能家电领域进行排兵布阵、跑马圈地，互联网巨头更是全力以赴加入了这场争夺战！

作为世界级互联网巨头，苹果和谷歌已经开启智能家居之争。 据相关报道，谷歌在 2014 年就以 32 亿美元收购 Nest 公司，向科技界正是宣布进入物联网领域，苹果公司则在 2014 年则发布 HomeKit 智能家居平台，将用户家中的智能设备连接起来，并通过 iPhone、iPad 等苹果设备来统一控制家中的各种智能家居产品。在此之后，谷歌和苹果分别推出 Google Home 和 HOME，都在力争打造家庭设备的控制中心，成为智能家居中枢。苹果 iOS 10 系统自带家庭控制入口，以及谷歌发布 Google Home 产品，或将让控制家庭成为可能。

与此同时，百度作为互联网企业，目前积极在推动 AI 技术在智慧家庭场景落地 ，其通过投资并购方式推动智能生活生态圈建设，如收购涂鸦到 KITT.AI，从投资极米到 10 亿元投资创维旗下公司，再到战略投资小鱼在家，以及广泛与华为和海尔等其他品牌建立合作。而小米在智能家居布局中，则通过自身培育生态链，基于 IoT 平台连接小米和生态链企业各种智能设备。如果你是米粉，完全可以基于小米 IoT 平台搭建一个智能家庭。此外，作为长期处于家居行业的企业，海尔、格力、长虹等则正在通过 AI 技术赋能传统家电，从产品本身出发以此来提升产品的价值。

因此，毫不夸张地说，现在的智能家居行业就是有钱人的游戏，入场的都是包括谷歌、亚马逊、阿里、小米等“非富即贵”的玩家。尽管国内外产业链市场有差异，但是全世界消费者对优质产品和优质体验的追求是趋同的，国外亚马逊推出 Echo、谷歌推出 Google Home，微软和 Facebook 巨头积极布局智能家居，国内市场闻风而动，快马追赶。

TC 杭州峰会

“智慧生活”创新大展专区的“制胜法宝”

从智能家居，到智慧家庭，再到智慧社区，概念转换的背后有新技术的迭代与消费场景的演变，同时也有新的落地窗口诞生。如今国内巨头方面，阿里巴巴、百度等就智能家居相关业务提前布局到初创公司阵营 Broadlink7000 万元 C 轮融资、欧瑞博的亿元 B 轮融资。这也使众多智能家居领域的初创企业看到了发展的新机会。

在群雄逐鹿的战场上，为了能使智能家居领域的初创企业突出混战重围，并找到发展新突破口，TechCrunch 杭州国际创新峰会将在创新大展开设“智慧生活”专区，给智能家居领域的初创企业提供一个展示自我的舞台，以及与海内外优秀创业团队一见高下的机会！

每年 TechCrunch 国际创新峰会的创新大展广泛分布于中国大陆，中国香港，中国台湾，美国，日本，韩国，新加坡，以色列等国家和地区的创业公司展团。众多创业企业将 TechCrunch 国际创新峰会作为当今技创新的风向标，同时借助其具巨大的影响力和传播效应，将 TechCrunch 作为新品发布的前哨站！

我们真诚的欢迎海内外的初创公司加入 TechCrunch 杭州峰会的创新大展当中，以新颖的想法一起点亮我们的“智慧生活”！

申请费用（6.18 前特惠活动）

展位申请火热进行中, 前十名申请者享受 6180 元的惊爆优惠！

（原价：12000 元/个）

展出时间

7 月 2 日－7 月 3 日全天

展位大小

2m x 2m

标准配置

3 插头电源插座 1 个、高脚圆桌 1 个（直径 0.6 米，高 1 米）、高脚椅 2 个（高 0.8 米）；区域内其他宣传品及设施请自行准备，可携带诸如易拉宝、X 展架、宣传单页等便携式展品，展区不允许搭建（禁忌品等请咨询主办方）；展区可提供部分 KT 电脑桌和电视机租赁，如有相关需求请及时申请。

申请条件

为了将更多机会留给早期创业公司，我们原则上要求在展区展示的公司成立时间必须在 2 年之内，融资金额不超过 200 万美金。

特别权益

1、前 40 位付费展商将会获得新品发布舞台 10 分钟演讲机会

2、赠送两张价值 999 的双日大会通票。（可以参加主会场、分会场、创新大展等区域。）

3、“十分之约”优先通道折扣优惠。（大会两天将会有 80+投资机构来到现场，和创业者一对一交流、沟通，参展公司将提供特别有限通道无需排队，直接见到心仪投资机构。）

4、国内外参与媒体名单优先分享。（大会两天将有 100+国内外知名媒体莅临，所有媒体名单提前共享。）

5、TechCrunch，动点科技专访机会。

6、媒体公开日限量名额优先报名。（合作媒体提前采访。让创业者获得理想的媒体、宣传服务。）

7、行业大企业资源优先对接。（如：联合利华、香港冯氏集团、宝马、万科、中信双创等，对接代企业投资、产业合作、服务采购等。）

8、AfterParty 名额。（可参加 7 月 3 日晚 AfterParty，与参会演讲嘉宾、投资机构、媒体代表等交流沟通）

报名截止

6 月 22 日之前

联系人： 赵晨辰

联系方式：18600127307