腾讯与头条之间你来我往的公关战，吸引了众多目光。倒是另一家与腾讯颇有“渊源”的公司，最近与腾讯的关系越发的“和谐”——今天，腾讯给 360 发了一封公开致谢信。

事情是这样的，腾讯安全应急响应中心在今天下午 4 点，在其官方微博上发布致谢信，表示感谢 360 阿尔法团队对腾讯安全应急响应中心的帮助与支持。信中提到，360 阿尔法团队报告的 Chrome V8 引擎严重漏洞，可影响腾讯旗下的部分产品。腾讯安全响应中心已完成对该漏洞的修复，向 360 阿尔法团队致以诚挚感谢。

据悉，此次发现的漏洞和此前出现的 ChromeV8 引擎的“BadKernal”漏洞影响范围一致。2016 年，360 阿尔法团队就曾经发现 ChromeV8 引擎的“BadKernal”漏洞，可用于对使用受影响引擎的产品进行远程攻击。包括微信、手机 QQ、QQ 空间、京东、58 同城、搜狐视频、新浪新闻等安卓手机 APP 都可能受影响。

联想到两家公司过往的交集，这封致谢信颇具玩味。360 集团董事长周鸿祎周鸿祎也在朋友圈和微博回应了腾讯的致谢，表示“安全第一，用户的安全最重要，其他都是小事”。