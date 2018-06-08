优客工场完成 C+ 轮融资，山东国惠与丝路华创战略投资 新闻

优客工场日前宣布完成 C+ 轮融资，本轮融资由山东国惠与丝路华创战略投资。优客工场表示将继续携股东资源与平台势能，在智慧办公、开源企业社交平台“优鲜集”与亚洲区域布局等方面重点发力。

优客工场还将进一步加快在亚洲地区的布局速度，该公司将在苏州、西安、郑州、青岛、厦门、杭州、济南、南京以及香港、新加坡、雅加达等地，増加近 20 个直营社区。目前，优客工场在全球 35 座城市布局了 160 个共享办公空间。

据了解，山东国惠是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省管企业，定位于省级国有资本运营平台和新旧动能转换重大工程省级服务平台。丝路华创作为丝路金控在国内的业务发展平台，依托北京银行，全面服务北京市建设全国科技创新中心重大战略实施，依托投贷联动、跨境联动，开展私募股权投资、产业基金、并购基金的投资管理工作，致力于打造中国双创特色金融服务提供商。

今年 2 月，优客工场获得前海梧桐并购基金追加 1.1 亿元战略投资 。3 月，优客工场又宣布与无界空间合并，当时估值达到近 110 亿元。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。