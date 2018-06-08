Yahoo Messenger 宣布 7 月 17 日停止服务 新闻

Yahoo（雅虎）母公司 Oath 今天宣布，Yahoo 旗下的即时通讯产品 Yahoo Messenger（Yahoo 即时通）将在今年 7 月 17 日停止服务，因为这家公司将继续试验并考虑如何在 Facebook 和其他移动产品的统治下占有一席之地。

Yahoo 在一个 帮助页面 表示，目前 Yahoo Messenger 没有替代产品，目前他们正在不断尝试新的服务和应用程序，其中一款名为 Yahoo Squirrel 的应用目前正处于测试阶段，用户需要访问该应用的官网获得邀请才能体验。

Yahoo 表示，关闭 Yahoo Messenger 并不会影响 Yahoo ID、邮箱等其他服务的使用。过去 20 年中，使用过 Yahoo Messenger 的用户已经有数亿人。Yahoo 留给用户 6 个月的时间来下载自己的聊天记录。

Yahoo 没有具体说明关闭 Messenger 的原因，但如今 Facebook 的 WhatsApp 和 Messenger、Snapchat、微信等其他公司的产品已经成为新一代主流即时通讯服务，即便“Yahoo 奇摩即时通”当初在台湾很火，但台湾市场目前已经被 LINE 主导。

除了 Yahoo Messenger，另一款古老的即时通讯产品，AOL 旗下的 AIM 已经在去年被 Oath 关闭。有趣的是，Yahoo 和 AOL 母公司的 Oath 归电信巨头 Verizon 所有 ，比较讽刺的是，这家全球电信运营商，其收入部分被这些即时通讯服务所蚕食。

Yahoo Messenger 诞生于 1998 年，早期版本名称为“Yahoo! Pager”，2006 年更名为“Yahoo! Messenger”，并与微软的 Windows Live Messenger 部分互通，二者的用户可以互相发送消息，不过 Windows Live Messenger 在 2013 年 4 月 8 日起陆续停止服务，这项互通的功能也只提供到同年的 12 月 14 日。