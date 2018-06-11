拜腾汽车获 5 亿美元 B 轮融资，由一汽集团领投 新闻

据 腾讯科技 报道，新创造车企业拜腾汽车发布消息称，该公司完成 B 轮融资，融资总额达 5 亿美元，主要投资人包括中国 一汽集团 、启迪控股、宁德时代、江苏“一带一路”投资基金等。

拜腾汽车原名为 FMC ，由原东风英菲尼迪汽车有限公司总经理戴雷参与创立。其最早诞生于 2016 年，此前富士康、腾讯及和谐汽车在郑州签署战略框架协议，随后成立了河南和谐富腾互联网加智能电动汽车新能源合作企业。拜腾首款产品在 2018 年 1 月的 CES 相之后获得了诸多关注，其中就包括一汽集团。一汽方面比较看重拜腾的产品研发能力与团队，CEO 毕福康表示，双方除了资本合作，还将在产品开发、生产、销售及服务等领域展开深入合作。

据悉，拜腾的概念车将于 6 月 12 日于上海亚洲消费电子展上正式亮相。据拜腾汽车总裁戴雷透露， C 轮融资将在一年内完成，会引入更多国际资本，而在首款车型量产落地自后，会启动 IPO 。公开信息显示，拜腾首款 SUV 上市时间为 2019 年，售价在 30 万左右，而拜腾 IPO 的启动时间在 2020 年。

此次一汽、宁德时代参与投资新造车企业或将成为一个信号，未来新造车与传统产业链条之间或将有更多渗透，并由此进一步完成汽车产业转型升级与改造。未来，基于拜腾高端电驱动平台，拜腾还将打造全新的轿车和 MPV 车型，实现 SUV、轿车、MPV 三大市场覆盖。