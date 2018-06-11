韩国交易所 Coinrail 称遭遇黑客入侵，比特币暴跌 区块链

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据 路透社 报道，韩国加密货币交易所 Coinrail 声称遭到攻击，导致周日比特币价格暴跌 10%，达到近两个月来的最低点，并使人们开始对中小型虚拟货币交易所得安全性产生担忧。

Coinrail 周一通过 官网 发布声明称，他们的系统在周日遭网络入侵，导致交易所交易的加密货币损失大约 30%。不过 Coinrail 没有透露损失货币的具体价值。Coinrail 表示，将全面配合警方对黑客入侵事件的调查，目前暂时停止交易。

比特币价格跌幅从今年以来累计高达约 50%，卢森堡 Bitstamp 交易所，比特币最新报 6763.96 美元，相比上周五大跌 11.2%，相比 2017 年 12 月中旬创下的纪录高点下跌大约 65%。不过 Coinrail 的公开声明中并没有提到比特币。

除了比特币外，其他主要加密货币的价格也出现不同程度的下跌，以太坊价格下跌 14% 达到 514 美元，莱特币价格下跌逾 11% 达到约 104 美元。

其实 Coinrail 并非首例数字货币失窃事件，日本加密货币交易所 Coincheck 也曾在今年早些时候被黑客入侵，导致其数字货币失窃。