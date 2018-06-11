AUGmentecture：当 AR 遇到 BIM ，设计界吹响了变革的号角 | 创业 初创公司报道

BIM，英文全称 Building Information Modeling，中文翻译为建筑信息化模型，这是建筑工程领域正在兴起的一项新技术。

它将工程项目中的所有信息集成在一个模型中，通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息，方便设计、施工，不仅能够降低工程成本，保障工程按时完成，更有助于后期对工程的全生命周期管理运营。

“目前，BIM 技术已经在国外得到了大规模运营，国内虽然仍处于起步阶段，但国家政策对此却有很大的支持力。”AUGmentecture 大中华区运营总监 Carmen Wang 告诉动点科技，BIM 应用即将爆发。而 AUGmentecture 便是一家与 BIM 行业紧密结合的企业。

AUGmentecture 已经是行业老兵了，其成立于 2014 年，而且值得一提的是，该企业还为占市场大部分份额的 BIM 软件 Revit 设计了一套插件，得到了 Revit 所在公司 Autodesk 的认可。

解决效率与展示两大行业痛点

虽然 BIM 可以为行业带来诸多变革，提高行业效率，但 Carmen Wang 告诉动点科技，设计行业的沟通效率其实还可以得到进一步的提升。“在项目开发过程中，设计师与项目方之间有着巨大的沟通成本，设计师面临的问题在于模型数据往往都有几十到几百兆不等，想要通过电子邮件等传统手段传输这些模型几乎不可能，而且电脑需要安装一些非常繁琐的软件，这就使得设计师在给客户展示时往往需要自带沉重的电脑，这将导致团队协同效率非常低下。”Carmen Wang 甚至介绍，在某些情况下，仅仅只是打开 Revit 软件（Autodesk 公司为 BIM 设计以及使用而开发的软件）就可能需要 20 分钟的时间。

另外，“建筑以及设计领域竞争非常激烈，新的产品展示方式就可以为企业带来不少竞争力。”Carmen Wang 表示他们其实也为设计行业带来一种新的产品展现方式。

具体来说，前文提到的 Revit 插件就是 AUGmentecture 为了解决协作效率问题而开发的，只需 3 步，即可将一个三维模型转换成更容易传播的二维码：

第一步，设计师只需要将他们的设计作品利用 Autodesk Revit 上传到 AUGmentecture 云端（也可以将文件转变成 FBX 格式后通过官网上传）。AUGmentecture 云端通过压缩等操作生成这个 3D 模型的二维码。

第二步，用户可将这个二维码以邮件或者微信的方式发给他们的客户。

第三步，而客户只需要下载并安装 AUGmentecture 应用，通过扫描这个二维码即可在手机端查看这个 3 维模型。

“如此一来，客户将可以随时随地察看设计的进展，这将提高设计师与项目其他方之间的沟通效率。”Carmen Wang 如此表示。

另外，在展示方面，AUGmentecture 采用了如今流行的 AR 展示，只要利用手机或者平板摄像头扫描一下二维码，相应的三维模型便会被加载出来并与现实世界融合显示在屏幕上，而且用户还可以对这个虚拟模型进行一定的操控，比如放大缩小以及移动位置等。

天下武功，唯快不破

据了解，AUGmentecture 核心技术壁垒其实就是一个“快”字。Carmen Wang 介绍，AUGmentecture 需要在云端将 3D 模型映射为二维码，而这个过程绝非大家想象的那么简单，期间涉及模型的压缩（BIM 模型文件很大，手机渲染不动，需要转简单模型）与减面等。“其它某些 AR 公司也可以提供类似服务，但他们的方法比较古老而且依靠手动，即首先要将模型网络传输给第三方技术供应商，并由他们将模型转换成一种可在移动端观看的格式，这种方式不仅收费可观，而且整个过程可能需要几小时甚至几天的时间。”

Carmen Wang 表示他们依靠正在申请专利的自动压缩等算法，整个过程甚至可以降低到几分钟，而这也是 AUGmentecture 在技术上的核心优势之一。“我们从来没有遇到过能更快完成这个过程的竞争对手。”Carmen Wang 如此表示。

据了解，AUGmentecture 在技术上具有非常强的积累。其中，创始人 Zarik Boghossian 在高科技行业具有近 30 年的行业经验，在其开发的项目中最令人惊艳的就是为国际空间站开发的电力系统软件，据称该软件已经在国际空间站中使用超过 10 年时间了，而且至今仍在正常运行。

当然，仅从最后的 AR 展现形式来看，AUGmentecture 所提供的将虚拟物体叠加到真实世界的技术在市场上其实并不少见，比如曾经在教育市场火爆一时的 AR 卡片等，对此，Carmen Wang 解释 AR 卡片很多并不拥有核心算法，只是 AR 的一个应用场景体现，而 AUGmentecture 是拥有核心算法的底层平台技术，而且，AUGmentecture 的另一个优势还在于这个解决方案是为建筑和建筑公司量身定做的。“我们非常了解建筑和建筑公司遇到的问题，所以我们可以创建针对性的组件，以解决它们的具体问题。而我们主要竞争对手的解决方案范围太广，针对的行业太多，却很难为每个行业提供足够的价值。”

另外，关于苹果、谷歌相继推出 ARKit 与 ARCore 是否会对 AUGmentecture 造成冲击的问题，Carmen Wang 表示他们正在将 AUGmentecture 的解决方案建立在与 ARKit 与 ARCore 类似的引擎之上。Carmen Wang 认为 ARKit 与 ARCore 并非 AUGmentecture 的竞争者，相反，却可以帮助 AUGmentecture 将产品做得更好。

据悉，AUGmentecture 目前拥有超过 1300 个个人用户和企业用户，模型查看次数也已经超过了 10 万次。而且据 Carmen Wang 介绍，该技术不仅可以运用于建筑领域，未来也有可能在室内设计、时尚、工业等领域得到广泛运用，而且希望在未来打造一个像.pdf 一样通用的新的文件传输格式.aug!”

最后，Carmen Wang 表示公司目前正在寻求种子轮融资。