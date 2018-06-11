微软收购 4 家游戏开发商，加强第一方阵容 新闻

微软在今年 E3 新闻发布会上宣布收购了 Ninja theory、Playground Games、Compulsion Games 和 Undead Labs 四家游戏工作室，增强第一方游戏阵容。

Ninja Theory 曾在去年推出备受好评的《Hellblade: Senua’s Sacrifice》，而 Playground Games 是《Forza Horizon》系列赛车游戏的开发商，IGN 在报道中指出，Playground Game 本月早些时候对官网的更新暗示了他们被收购的可能，Compulsion 是独立游戏《We Happy Few》的开发商，Undead Labs 推出了《State of Decay》系列游戏。

除此之外，微软负责游戏业务的 Phil Spencer 宣布成立新工作室 The Initiative，将由 Daryl Gallagher 领导。

目前家庭游戏机市场几乎完全是 索尼 和 任天堂 的天下，微软虽然也有 Xbox，但比较优秀的第一方独占游戏很少，也就导致这一平台的竞争力被拉低，不过微软正在努力改变这一局面。