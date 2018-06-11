奶牛快传：做一个中国 Wetransfer 式的付费传输标准协议，这是一个好主意吗？ | 创业 新闻

当我们拥有了 网盘、 WIFI、蓝牙、苹果剪贴板数据共享、谷歌微软家各式的跨屏协作方案等等工具之后，还需要 一款跨平台数据传输应用吗？

这是个问题。

要做到真正跨平台的传输，除了要忍受不同工具间并不友好的磨合之外，还有令人抓狂 压缩和速率、如影随形的安全顾虑……这是多么让人忧伤的故事啊！

现在，一种新兴的快传方式的出现解决了上述痛点—— 奶牛快传—— 提供一种传输服务，目的只是希望用一种最简单的方式为用户提供新的付费传输理念，即在最少的单位时间传输最多的文件。简短来说，奶牛快传是要做用户和文件之间的桥梁，它最终目标是重新定义文件传输服务。

使用流程上来说，当用户上传不论一个还是多个文件，通过算法预测文件总大小和下载人数等综合因素后，反馈用户一个需要支付的价格。不过每次的传输中，用户都会有 1G 的免费传输容量，且不限制单个容量大小。用户无需注册登陆或者订阅即可完成传输甚至付款。平台集成了微信以及支付宝，最大程度便利用户使用。

“整体用户体验不论是下载还是上传都是基于速度和效率来设想的，我们的服务比国内友商服务平均快上 20 倍，特别是在满足港澳台地区和内地的文件互传方面效果更佳。”公司创始人张晨这样告诉动点科技。“这里面涉及的技术压缩是一部分，但一切都需要基于现有浏览器技术，除了可以实现高比例压缩，最主要一点我们不是网盘，不长期保存文件，我们只是做了一个高效的文件搬运工，在传输协议上没有什么创新。”

据了解，该公司已经和国内一家大型云存储商用服务商七牛云达成了合作，所以无论 OSS 储存和国际国内 CDN 都是基于已经有的稳定的技术而来，此外在快传过程中还支持的纯 http、断点续传等常规技术。

在笔者体验过程中，发现上传的效率和对内容的包容度（无论是格式还是内容）的确很喜人，几乎都是秒传而且都不用提前注册和事后审核。不过可能是服务器限制，现在单次还只能做到六个文件的打包。张晨告诉笔者说其实对上传文件是经过审核的，不过是机器鉴黄，鉴恐，现在只针对图片，至于视频鉴别还在研发。

之所以会有这个创业设想，还得从张晨和他的合伙人在广告公司的切身经历说起：在广告公司、学校、大部分数字内容制作公司当中，每天都存在大量文件传输的需求。而国内还没有类似即用即走的文件传输服务，所以就想到了去自己创造一个文件传输工具去弥补了此类空缺。

最早的项目雏形其实是张晨一个人在 2017 初开工的，“之后我的老板和制作人感兴趣就决定把项目做好，我们品控很严格，尤其是 UX 的风格把握，主要我们都出自创意内容制作公司，美感是第一步，最开始确实就我们自己用，但分享的多了，知道的客户也多了，就慢慢开始用了，尤其港澳台，使用体验很好，最近超过百分之五十的增长都来自台湾。”公司创始人张晨告诉动点科技。

运营数据方面：截止到 2018 年 6 月，日均 UV 维持在 700-1000，总文件大小维持在 1.4T，日均流量 50G，日平均付费用户 1-5 人/次。当前用户比 50+% 来自中国大陆，40% 来自台湾，香港，8% 来自日本和美国。客单价上面：本身平台提供 1G, 七天的免费保存服务，如果需要传输大容量，多出每 1G 收费 2 元左右 ；目前测试阶段全场打折，如果传输 2G 保存 7 天，只需 1 元不到；如果 3G 也就 1 块多一点。价格还随着容量增加递减。

该图来自对方公司提供

上图来自作者亲测所得，超过 5G 容量后的价位如官方所述相当

下一步团队还打算对小程序和音频视频内容进行技术流的 hack 改造，对于流媒体处理方面基于现有浏览器改进提升，比如会有比现有效果更好的前端视频内容播放器——开发者认为当下的很多内置播放器对于快进播放并不友好，但其实对于想看第一百分钟的人来说前面 99 分钟的内容加载是完全没有必要性的，这对比特数据压缩和加载的算法提供了一种新思路。当然因为人手问题一切还得按部就班得来，“第一个版本不会有内容播放器，第一个版本更多是把桌面版移植过来，方便分享，查阅等，慢慢会好的，先解决文件传输部分吧，其他的按节奏来。”

公司方面：奶牛快传是一家合资公司，由 Cowtransfer Ltd.(Hong Kong) 和 穗子科技 (上海) 有限公司共同管理 ，所有权按以下三个利益相关者划分管理团队，合资公司注册于上海自贸区，办公地点在徐汇区东湖路。创始人张晨现任全球最大数字制作公司 MediaMonks 中国区技术总监，曾身为全栈程序员 11 年，在包括爱立信，Dr panda，Tieto 等企业担任开发以及管理工作。联合创始人也是该公司中国区负责人，是一位世界知名数字制作人，获得包括戛纳金狮，A-LIST，FWA，长城奖，4A 在内的多个（20+）奖项。公司尚在寻求进行天使轮融资，目标 800 万。

其实说了半天，Cowtransfer 要对标的其实是不是网盘，因为它本身并不注重保存文件，历史传输信息这些（你会愿意花钱把文件保存在一个安全性并无显著优势的网页工具上吗），它的重点无外乎是效率效率效率！国外其实也有这样的工具比如 Wetransfer——一款流媒体传输工具, 但后者没有国内服务因此体验并不好，百度云盘等多多少少存在一些限速和内容限定等条件，对整体用户体验不是最佳，特别是一些视频广告，营销公司这样的垂直行业需求缺口正在日益放大。这也造就了这类工具应用所一头扎进的蓝海市场。