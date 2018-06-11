配送机器人再上风口，普渡科技完成五千万元 A 轮融资 新闻

动点科技最新获悉： 普渡科技 已于近日完成了五千万元的 A 轮融资，启创资本领投，榕泉资本等跟投。在此次 A 轮融资之后，普渡科技将会加大市场推广和渠道建设的力度，从而继续扩大与第二梯队配送机器人公司之间的差距。

普渡科技专注于配送机器人及低速自动驾驶领域，公司技术积累深厚，核心技术包括计算机视觉、机器人自主定位导航、多机器人协作、机器人电机及电机驱动、机械臂设计及运动控制、机器人通用底盘、智能交互等。公司的配送机器人已在室内、楼宇、封闭式园区、室外等多种场景占据领先地位，客户分布于餐饮、酒店、快递、外卖、物流仓储等多个垂直行业。

普渡科技创始人张涛表示，融资资金将用于市场推广、渠道建设、新产品研发和扩充团队。普渡的团队成员对机器人有着非比寻常的热爱，在大学期间曾获得过 Robocon、RoboCup、Robomasters、飞思卡尔智能车比赛等各类机器人竞赛的大奖，配送机器人及低速自动驾驶很快就成了大家共同笃定的方向。

普渡科技的第一款产品，欢乐送机器人，于 2017 年 4 月获得了有着工业设计界奥斯卡奖之称的红点最佳设计奖，从此在市场上一战成名。欢乐送机器人可用于餐厅传菜、酒店送物、医院送药等室内配送服务，在欢乐送之前，室内配送机器人的结构形式几乎都是在类人型机器人身前悬挂一层托盘，存在着智能程度低、配送效率低、重心高不够安全、外形不够优雅、同质化明显等缺点；普渡科技重新定义了配送机器人，让其重回“配送”的本质，呈数量级地提升了配送效率，从而帮助餐厅酒店等企业提升运营效率、节省运营成本，

启创资本创始合伙人彭鑫表示，普渡科技通过行业领先的算法能力和工程能力使得成本大降，从而将配送机器人的投资回收期压缩到半年以内，数据表明一年的投资回收期即是业界苦苦追求的市场拐点，抓住配送这个刚性需求 + 瞄准高频使用场景 + 压缩投资回收期至一年以内，在这三个因素的共同作用下，普渡 18 年的销售业绩同比将会有几十倍的增长。

普渡科技公司成立之初便获得了以智能手机及新能源汽车零组件、工业机器人及自动化系统集成为主业的上市企业长盈精密的天使投资。普渡科技的创始团队背景处于行业领先水平，成员拥有多年机器人研发经历和从业经验，分别来自于香港科技大学、香港中文大学、香港大学、清华大学、中科院、中科大、哈工大、华中科大、电子科大等顶尖高校和华为、腾讯、阿里巴巴、美团点评、大疆、西门子等著名公司。普渡科技还研发了数款新的机器人产品，即将对外发布和销售。

注：具体融资金额由上述公司提供