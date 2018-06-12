2018 毕马威报告：阿里巴巴登顶全球最具颠覆能力科技企业 新闻

6 月 12 日消息，毕马威对近 800 位科技行业高管进行了调查，并发布了 2018 年全球科技创新报告。报告显示，中国电子商务巨头 阿里巴巴 成为了颠覆能力最强的企业，这也是中国企业第一次在这份报告中排在第一名。

报告指出，在所有行业中，媒体受到新兴科技的影响最大。视频、直播、社交媒体、新闻网站、AI 新闻生产等技术都在影响颠覆着媒体行业。交通行业受到电动汽车、超级高铁和座驾分享等技术的冲击排名第二。另外，消费市场也受到移动商务、移动支付等技术的冲击。传统教育行业则受到线上教育的威胁。

毕马威通过对众多科技企业高管调查中得到反馈，大众普遍认为中国电子商务巨头 阿里巴巴 颠覆能力最强。从支付到物流再到财经，阿里巴巴在诸多领域都有所涉猎，因此大多数高管将这一票投给了阿里巴巴。

在报告中，排在阿里巴巴之后的是来自美国的“四大”互联网巨头： Facebook 、亚马逊 、Netflix 和 谷歌 ，也就是通常所说的 FANG 。从得票数上来看，排名第一的阿里巴巴可以说是遥遥领先排在第二的 Facebook。据悉，特斯拉 和印度电子商务企业 FlipKart 也登上了这份榜单。

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