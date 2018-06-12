Booking CEO 将出任携程董事会观察员，双方将加强合作关系 新闻

6 月 12 日 ，携程 宣布将与 Booking Holdings 加强战略合作关系。 Booking.com 首席执行官 Gillian Tans 将成为 Booking Holdings 在携程董事会的观察员。在此之前，此职位由 Booking.com 的亚太区总经理担任。

携程表示，将和 Booking.com 继续共享两家公司的酒店库存，为客人在全球范围内提供更广泛的有价格竞争力的产品。

据了解，Booking Holdings 前身即原全球最大的在线旅游企业 Priceline Group ，是全球在线旅行服务行业的领导者，以“探索世界，我们在你身边”为公司的使命，服务全球 220 多个国家的客户和合作伙伴。今年 2 月 27 日，Priceline 宣布更名，并以新代码“ BKNG ”在纳斯达克交易。

携程成立于 1999 年，成立以来发展迅速，已经成为中国最著名的旅行服务品牌之一。通过移动应用、在线网站以及 24 小时客服中心，携程为商务和休闲旅客提供综合旅行信息和高效预订服务。携程也帮助客人预订打包独家产品和团队旅游产品。同时，携程商旅管理还为满足公司客户的商旅需求提供有效管理与服务。

对于此次合作，参与方均对外释放了友善的信号。携程 CEO 孙洁讲道，Booking Holdings 和携将持续深化合作关系，为全球旅行者带来更多的创新和价值。Booking Holdings 的首席执行官 Glenn Fogel 也表示，携程是 Booking 在中国重要的合作伙伴。