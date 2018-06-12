企业数据存储公司 Cohesity 获软银领投 2.5 亿美元 D 轮融资 新闻

6 月 12 日消息，数据存储公司 Cohesity 的完成 2.5 亿美元 D 轮融资，领投方为 软银 愿景基金，这是软银第二次投资一家专注于企业软件领域的创业公司。据悉，参与本轮融资的还包括 思科 投资、惠普 企业公司、摩根士丹利 扩张资本和 红杉资本 。Cohesity 的融资总额达到 4.1 亿美元，超过过去 18 个月美国其他所有 D 轮融资的金额。

据了解，创立于 2013 年的 Cohesity 总部位于美国加州，是一家企业提供数据存储、管理和保护服务的公司。Cohesity 通过聚合二级数据来简化公司数据管理（包括备份和分析），并把公共云、私有云或存储硬件中的信息连接起来。该公司还与戴尔和 CommVault 等公司展开竞争。该公司 CEO 摩西特·阿隆（Mohit Aron）之前还曾经创办过另外一家企业软件公司 Nutanix，并于 2016 年上市。

摩西特·阿隆表示，Cohesity 的目标一直都是为企业的大量零散应用和数据（备份、测试、开发、分析等）提供一个类似云端的简化平台。在过去 12 个月里，Cohesity 的发展势态十分良好，市场份额也非常高，而这只是一个开始。摩西特·阿隆称，本次投资将促进其国际化扩张，解决一个每年花费企业 600 亿美元的问题。

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