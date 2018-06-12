美国 FCC 废除“网络中立性原则”的决定开始生效 新闻

根据 CNBC 的消息，美国联邦通信委员会（FCC）曾宣布废除网络中立性原则（Net Neutrality），在周一，这项决定正式生效。FCC 主席 Ajit Pai 长期以来一直反对奥巴马政府时期推出的网络中立性原则，称其阻碍创新。

Ajit Pai 周一还通过 CNET 发表专栏文章，为废除网络中立性原则进行辩护。Ajit Pai 表示，废除网络中立性原则将利于消费者，因为它恢复了 FCC 对互联网服务供应商的监管权力。

废除网络中立性原则意味着像是 AT&T、Verizon 这样的互联网服务提供商将拥有更大的权利，来决定用户访问哪些互联网上的内容，或针对特定网站设置不一样的流量资费。Google、Facebook、Netflix、微软、Lyft 等组成的 美国互联网协会（The Internet Association）曾明确表示反对废除网络中立性原则。

去年 12 月 FCC 决定废除网络中立性原则后，这也导致民众的强烈抗议，民主党参议员曾要求 进行表决 ，来决定是否要撤销 FCC 关于废除网络中立性原则的决定。

网络中立性原则禁止互联网服务供应商屏蔽消费者对某些网站的访问或降低这些网站的访问速度，也禁止向访问特定网站的消费者收取额外的费用，或对某些网站给予优待。也就是说，网络中立性原则将互联网视作一种公共资源，要求互联网服务供应商及政府应平等处理所有互联网上的数据。