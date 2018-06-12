“Steam 中国”即将推出，完美世界与 Valve 合作打造 新闻

中国游戏公司完美世界旗下全资子公司完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司及完美世界游戏有限责任公司，与美国 Valve 公司共同宣布将在已有合作伙伴关系的基础上，推出 “Steam 中国”项目合作 。

完美世界称，该项目将为中国玩家和开发者提供一个触达 Steam 上游戏及娱乐产品的新通道。不过双方尚未公布中国版的上线时间。

完美世界表示，Steam 中国的推出不会影响到 Steam 全球其他已有的运营与服务。完美世界在 2012 年开始就已经与 Valve 开展《DOTA 2》和《CSGO》在中国境内的授权运营和发行战略合作。

由于更多合作细节尚未公布，目前还不知道“Steam 中国”推出以后是否会导致内容、服务发生变化。Steam 虽然已经开放更改区域的功能，但根据 Steam 的协议 ，为了下载地区限定游戏或其他目的而更改区域将会导致帐户被停止访问。

完美世界成立于 2004 年，总部位于北京，是一家网络游戏研发、运营、销售和服务的公司。曾推出《诛仙》、《完美世界国际版》、《笑傲江湖》、《神雕侠侣》等作品。

Steam 是 Valve 在 2003 年 9 月 12 日推出的数字发行平台，提供数字版权管理、多人游戏、流媒体和社交网络服务等功能，今年年初，中国 Steam 活跃玩家已经 突破 4000 万 ，跃居全球第一。《绝地求生》（PlayerUnknown’s Battlegrounds）是最受中国玩家欢迎的游戏之一，中国科技巨头 腾讯 去年 11 月宣布代理这款游戏的中国版。与 Steam 类似的平台还有 GOG.com 等。