街电：来电涉嫌不正当竞争，已向法院提起诉讼

据 新浪科技 报道，共享充电宝品牌 街电 今日发布声明，称竞争对手 来电科技 将未生效的判决发函给街电的合作伙伴，意图通过不正当手段，实现不合理的商业目的。街电已经向深圳市中级人民法院提起不正当竞争侵权诉讼，目前本案正在审理过程中。

来电科技此前表示，北京知识产权法院已作出一审判决，判决街电侵犯来电科技两项专利成立，赔偿来电科技共计 200 万元。

街电后来发布声明称，北京知识产权法院作出的是一审判决且尚未生效，一审法院的事实认定也存在偏差，街电已当庭向北京市高级人民法院提起上诉。

街电在声明中指出，来电公司在本案件的相关事宜中，一直采取较为激进的处理态度。街电公司承诺，如来电公司主张权利的行为对合作商家造成了任何损失或产生了任何支出，街电公司将承担由此给商户带来的全部损失。

街电声明全文：