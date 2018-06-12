TC 杭州创新大展 | Le Wagon 教你如何从零到一打造优秀的产品 专题

TechCrunch 杭州 2018

新闻

创业初期，从建立一个产品到获取用户，是每一家初创企业都需要面临的重要环节，也是决定企业是否能够生存的核心。互联网的很多创富奇迹都是从一个想法，到产品，再到获得海量的用户。然而关键点在于需要找到创业产品与市场的契合点。如果没有找到市场需求，发展的越快，投入的越多，只会离成功越来越远。因此，在获取产品和市场的契合点之前，创业家需要去探索用户到底要什么。

Le Wagon 来自欧洲，是一家专注于产品研发的编程速成训练营。 自 2013 年成立以来，Le Wagon 飞速成长为世界排名第一的编程速成训练营，已经帮助千千万万有创意、有想法的青年企业家将他们的想法变成现实：将一个个贴合前沿科技、符合时代进步的产品带给世界。Le Wagon 遍布全球 29 个城市，超过 150 家初创公司在运营，部分学员募集到了超过 1000 万元人民币。巴黎，布鲁塞尔，贝鲁特，圣保罗，伦敦…至今，Le Wagon 拥有 300 位导师和 2700 位校友，他们涉及各种行业，如工程师，记者，建筑师，设计师，市场营销员。可以说这是一个充满活力的社区。

而此次 TC 杭州峰会的创新大展中，来自 Le Wagon 的三位重量级嘉宾导师将会在工作坊与前来参观者进行互动，分别围绕产品开发与运营、用户体验&网页产品设计、零基础 2 个小时学会建站（英文）这几大个主题揭开产品开发设计的独特魅力。

Sergio 是 Le Wagon 的导师，他在中国拥有 7 年的创业经验。 从 18 岁到现在，他参与创建 6 个盈利性初创公司， 涉及音乐到教育行业。 他担任过数据库架构师，首席开发人员，现在是一家杭州软件开发公司的首席执行官。 作为 Le Wagon 的导师，他很高兴能够回馈社区，他希望能够帮助 Le Wagon 学生掌握足够强大的后端编程能力，发布自己的科技产品，并有效带领自己的科技团队。

Sam 是一名拥有 10 年工作经验的设计师。 在加入 Le Wagon 之前他在阿里巴巴盒马担任资深设计师。当 Sam 成为阿里巴巴的高级 UI 设计师时，他开始对技术和产品开发表现出浓厚的兴趣。 坚信编程和设计都是解决现实世界问题的必要条件，Sam 加入 Le Wagon，以提高自己自己对产品的理解和技术水平，并迅速成为全栈开发人员。结合他原有的用户交互设计的技能以及实践经验，Sam 成功转型为专注于微信小程序开发的自由职业者。

Lucas GOJI 的创始人兼首席技术官//首席执行官，这是一家在线 ESL 市场和学习服务提供商; 将来自世界各地的语言学生连接到英语母语导师。该移动平台目前拥有来自 150 多个国家的超过 25,000 名导师和学生（www.gojinet.com）。在加入 GOJI 之前，他共同创立了西思路（Westgroup），一家在中国杭州的外商独资企业。 在担任首席执行官期间，西思路成为浙江省最重要的来自加拿大的教育公司。

如何打造与定义你的产品：产品开发与运营

《黑天鹅》作者塔勒布写的另一本书《反脆弱》，里面提到“生活中的一半事物未被命名”，生活中的事物是通过被定义之后才形成认知的。打造一款产品的过程也可以理解为是创造和定义一个新物品的过程。

然而很多企业家不知道以简洁明了的方式解释他们的产品，他们常常不知道如何与设计师和开发人员合作。一个好的企业家的作用是在连接产品的各个部门，打破产品开发中的各种障碍。秉承这一理念，Le Wagon 将在工作坊展示涵盖一个技术产品概念中的所有重要步骤：

产品展示：精确定义你的价值主张

模型：用草图制作你的应用程序的基本模型

数据库：你的产品的核心数据库方案是什么？

用户故事：在 TRELLO 上编写和组织你的用户故事。

由此可以看出，Le Wagon 不单单是产品开发与运营教学，更是创业社群。在研讨会现场，做出你自己的成果，将你的想法变成现实，编写出属于你的产品！

用户体验与网页产品设计

很多人做产品，一开始就做一个复杂的规则，最后没有任何演化的空间。我们看到很多的产品，像 Twitter 之类的产品都非常简单，它的规则简单到你们都瞧不起它，但是这样的东西是最有生命力的。因此，有吸引力的产品能够让用户保持饥饿，并让他们保持好奇。 什么是产品体验？总结一个字的话，产品体验就是“爽”，两个字是“好玩”。

用户体验对于网页产品开发的成功至关重要，但设计一个既有效又有吸引力的产品界面并不是一件容易的事情。Le Wagon 的研讨会将在工作坊里将涵盖用例设计、核心用户旅程设计、分区、模型和打样的设计旅程。 你想学习应用程序原型化的最佳实践吗？来和 Sam, 拥有超过 10 年的设计经验的前阿里巴巴高级设计师一起学习吧！

零基础! 教你 2 小时快速学会做网站

在信息化时代飞速发展的时候，一个企业的官网对企业来说无异于用户从网络世界了解企业的第一道关卡，想要在竞争日益激烈的市场上占据更多的资源，获得更多的机遇，网络这条通道不容忽视。

登陆页面能够通过“行为召唤”，将点击访问量转化为实际商业行为。成功的创业公司总是在做决策之前，不断地通过简单有效的登陆页面来测试自己的价值主张。他们总是不停迭代，微调，收集数据，优化转化率！

本次 Le Wagon 工作坊，将会探索网页开发的世界。在现场教你如何用 HTML5 和 CSS3 编码和设计自己的登陆页面，建立属于你的第一个网站！

今年，TechCrunch 国际创新大展以“不仅仅是独角兽”为宗旨，旨在发掘更多的创业新生力量！此次创新大展包含了 150 个酷炫科技创意展位，涵盖了当下最火热的 6 大主题，即区块链、智慧生活、智能出行、机器人、国际展团，以及新品发布专区，同时还分设了工作坊、媒体专区以及体验区。Le Wagon 此次入驻创新大展的工作坊，带来了全新的产品课程与体验，为众多创业者指点迷津，打造符合用户心理与体验的优质产品！

TC 创新大展展位申请

申请费用（6.18 前特惠活动）

展位申请火热进行中, 前十名申请者享受 6180 元的惊爆优惠！

（原价：12000 元/个）

 展出时间

7 月 2 日－7 月 3 日全天

 展位大小

2m x 2m

 标准配置

3 插头电源插座 1 个、高脚圆桌 1 个（直径 0.6 米，高 1 米）、高脚椅 2 个（高 0.8 米）；区域内其他宣传品及设施请自行准备，可携带诸如易拉宝、X 展架、宣传单页等便携式展品，展区不允许搭建（禁忌品等请咨询主办方）；展区可提供部分 KT 电脑桌和电视机租赁，如有相关需求请及时申请。

 申请条件

为了将更多机会留给早期创业公司，我们原则上要求在展区展示的公司成立时间必须在 2 年之内，融资金额不超过 200 万美金。

 特别权益

1、前 40 位付费展商将会获得新品发布舞台 10 分钟演讲机会

2、赠送两张价值 999 的双日大会通票。（可以参加主会场、分会场、创新大展等区域。）

3、“十分之约”优先通道折扣优惠。（大会两天将会有 80+投资机构来到现场，和创业者一对一交流、沟通，参展公司将提供特别有限通道无需排队，直接见到心仪投资机构。）

4、国内外参与媒体名单优先分享。（大会两天将有 100+国内外知名媒体莅临，所有媒体名单提前共享。）

5、TechCrunch，动点科技专访机会。

6、媒体公开日限量名额优先报名。（合作媒体提前采访。让创业者获得理想的媒体、宣传服务。）

7、行业大企业资源优先对接。（如：联合利华、香港冯氏集团、宝马、万科、中信双创等，对接代企业投资、产业合作、服务采购等。）

8、AfterParty 名额。（可参加 7 月 3 日晚 AfterParty，与参会演讲嘉宾、投资机构、媒体代表等交流沟通）

报名截止

6 月 22 日之前

联系人： 赵晨辰

联系方式：18600127307