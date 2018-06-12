vivo 的 NEX 系列手机通过升降式前置相机逃离了“刘海”屏手机热潮 新闻

vivo 今天在上海发布 NEX 系列手机 ，主打卖点是升降式前置摄像头——终于没有“刘海”了。

其实类似的设计在 vivo 之前公布的 概念手机 APEX 上已经出现过。进入自拍模式时，NEX 的升降式前置摄像头会自动升起，退出拍照模式则会自动收回。摄像头的升起时间为 1 秒，同时摄像头也会检测外力自动收回，以自我保护。

相比标准版，NEX 旗舰版还加入了 vivo 自家的屏幕指纹解锁技术。NEX 旗舰版搭载高通骁龙 845 处理器，8GB RAM、128GB/256GB 存储空间，6.59 英寸 Super AMOLED 屏幕，前置镜头像素为 800 万，背部的主摄像头采用的是 1200 万像素（2400 万感光单元）+ 500 万像素双镜头组合，支持 4 轴光学防抖，拍照功能也融入了 AI。电池容量为 4000mAh，支持 Hi-Fi，运行 Android 8.1 系统。

NEX 标准版搭载的是骁龙 710 处理器，6GB RAM，除了不支持屏幕指纹（后置指纹解锁）和 4 轴光学防抖之外，其他规格和旗舰版大致相同。两款手机均内置 Jovi 智能语音助手。

NEX 系列手机有黑、红两种配色，其中旗舰版 8GB + 128GB、8 + 256 版本分别要价 4498 元和 4998 元，NEX 标准版售价 3898 元，容量配置为 6 + 128。NEX 系列手机将于 6 月 23 日发售。