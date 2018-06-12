依图科技宣布获得 2 亿美元 C+轮融资 新闻

6 月 12 日，依图 宣布完成 2 亿美元 C＋轮融资，投资人为高成资本、工银国际、浦银国际。

据了解，依图科技于 2012 年成立，业务涵盖计算机视觉、自然语言理解、语音识别和人工智能芯片，是当下技术布局最全面的人工智能公司之一，与 face++、云从、商汤并称为中国四大 AI 独角兽企业。

机器视觉是依图科技的核心技术，其目前已经将该技术运用于安防、金融以及医疗领域。

据了解，在安防领域，公司研发的“蜻蜓眼”人像大平台已服务全国上百个地市公安系统，是全国唯一拥有十亿级人像库比对能力的公司；在金融领域，招商银行 1500 多个网点接入了依图系统。

而在医疗领域，依图医疗凭借在深度学习、计算机视觉、自然语言处理等领域的先进技术，面向放射科、超声科、儿科等多个科室提供临床诊疗辅助诊断和智能管理，目前已推出 care.ai ™ 系列产品，包括：care.ai ™胸部 CT 智能辅助诊断、care.ai ™ 儿童骨龄智能辅助诊断、care.ai ™ 儿科门诊智能辅助诊断、 care.ai ™ 病历智能搜索引擎、 care.ai™临床智能科研平台等。

据称，依图医疗产品已经运用于浙江省人民医院、广州妇女儿童医疗中心、浙江大学医学院附属儿童医院、浙江大学医学院附属第二医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等多家医院。

融资方面，依图科技 2013 年获得真格基金天使轮融资，2014 年获得红杉资本和高榕资本的 A 轮融资，2016 年完成由云锋基金领投的数千万美元 B 轮融资，2017 年完成由高瓴资本集团领投，云锋基金、红杉资本、高榕资本、真格基金跟投的 3.8 亿元 C 轮融资。