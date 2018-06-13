AcFun 称遭到黑客攻击，近千万条用户数据外泄 新闻

弹幕视频网站 AcFun（A 站）在官网发布 《关于 AcFun 受黑客攻击致用户数据外泄的公告》 称，AcFun 受到黑客攻击，“近千万条用户数据外泄”。其中包括用户 ID、昵称、“加密存储”的密码等信息。

AcFun 在公告中表示，对于此次用户数据泄露事件，“根本原因还在于我们没有把 AcFun 做得足够安全。为此，我们要诚恳地向您道歉。”AcFun 正联合内部和外部技术专家成立安全专项组，排查问题并升级系统安全等级。

除此之外，AcFun 表示已经搜集了相关证据并报警。

AcFun 提醒用户，如果用户在 2017 年 7 月 7 日后一直未登录过 AcFun，密码加密强度不是最高级别，账号存在一定安全风险，并建议用户尽快修改密码，如果其他网站也使用了相同的密码，同样需要及时修改。

对于 2017 年 7 月 7 日以后登录过的帐号，AcFun 表示已经升级改造了用户帐号系统，帐号采用强加密算法策略，密码是安全的，但 AcFun 依然建议用户不要使用过于简单的密码。

AcFun 是中国最早的弹幕视频网站，这一模式来自于日本 Dwango 旗下的 niconico 动画（N 站）。中国的一家短视频公司 快手在今年 6 月 5 日确认对 AcFun 的收购 ，AcFun 将保持品牌独立，并独立运营。