苹果修改 App Store 规则，禁止应用获取用户联系人信息 Apple

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据 彭博社 报道， 苹果 公司上周修改了 App Store 的规则，限制开发者获取 iPhone 用户联系人和资料。在这之前应用程序开发人员可以在没有获得用户同意的情况下，存储和共享数据。社交网络巨头 Facebook 的一名外部开发人员泄露了数千万用户的信息，并分享了用户联系人的信息，这让 Facebook 陷入舆论的讨伐声中。苹果谴责 Facebook 的失误同时也吸取了前车之鉴，悄无声息地修改了 App Store 的规则。

据了解，在修改规则之前，当用户安装应用程序点击同意后，开发人员便可以获得用户的联系人列表包含电话号码、电子邮件地址和通讯录中的资料照片。从苹果公司最近更新的《应用商店审查指南》中显示， 禁止开发者利用从 iPhone 用户那里收集的地址簿信息建立数据库以及与第三方共享和销售该数据库。此外，除非开发者再次获得用户同意，任何应用不能获取用户的联系人列表。

报道中称尽管苹果现在采取了行动，但该公司无法追溯并检索到迄今为止可能被共享的数据。根据这次更新的规定，iPhone 用户可以进入设置界面，关闭应用程序获取联系人信息的权限。这虽然可以关闭数据泄露的水龙头，但已经无法召回被收集的信息。