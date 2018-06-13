CES Asia Startup Awards 2018 获奖名单正式揭晓, 动点科技精诚巨献 新闻

6 月 13 日，亚洲顶级科技盛宴的 CES Asia 2018 官方大奖——亚洲消费电子展初创企业奖获奖名单正式揭晓！

10 位资深中文记者，10 位资深英文记者，主办方动点科技 TechNode 以聚焦科技领域的专业水准，以及多年国际化科技盛会的承办经验，经过 3 轮严苛甄选，在 50 多家提名企业中，9 个奖项的获奖企业脱颖而出，最终斩获殊荣！

颁奖盛典在“初创企业展区”隆重举行。开场有幸邀请到亚洲最大的投资与合伙公司 Times Bridge CEO Rishi Jaitly，分享了关于全球的创意、创新以及印度社区的机会。 动点科技资深记者与优秀获奖企业就可穿戴技术如何改变医疗保健及如何做出一款好的 AI 落地产品这两个话题展开深入对话，深度剖析行业形势，带来精彩的话题和碰撞。

这是亚洲消费电子展连续第三年设立“初创企业展区”， 今年参与的初创企业数量与 2017 年相比增长了 33%，来自于中国大陆、澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、荷兰、香港、意大利、日本、北欧、波兰、瑞士和台湾等多个国家和地区，广泛涉及人工智能、区块链、物联网、新零售、共享经济、智能出行等等众多当下最热的科技领域。这 100 多家站在科技“风口”展望未来的初创企业齐聚一堂，共同见证这一荣耀加冕的时刻！

科技创新，知之非难，行之不易！这个社会不缺纸上谈兵、夸夸其谈者，缺的是静下心来去研究去执行的工匠者。面对每一次科技革命的到来，谁能真正把握住新科技革命的趋势、特征和战略先机，谁就有可能在未来发展中获得领先优势。作为中国极具影响力的科技媒体，动点科技一直致力于发现中国和全球的创新力量。由动点科技主办的 ChinaBang Awards 历经 8 届 ，搜索并发现了无数最有潜力、最有价值的创业项目，已然成为极具权威性、开放性、公信力的评选盛会。此外，动点科技主办的 TechCrunch 国际创新峰会已经在中国举办 8 届，每届会有都有 200+创业公司参与 ，已经成为中国最顶级最国际性的创业盛事。这也使得动点科技更加聚焦初创企业的发展，以最严苛的产品技术评价标准和用户体验视角，对所有提名初创企业进行三轮的层层筛选，将这些初创企业先锋送上未来科技的“巨坛”！

“我们非常高兴由动点科技评选‘亚洲电子消费展初创企业奖’，重点展现消费科技行业一些最受期待的创新技术。”美国消费技术协会国际项目高级总监兼亚洲消费电子展展会总监约翰•凯利先生（John Kelley）先生表示 。与全球最优秀、最聪明的创业人群一起体验下一代突破性技术，甚至还可能见证下一个独角兽企业的诞生！

动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士同样认为“亚洲消费电子展初创奖评选表彰具有科技突破行初创公司，发现真正代表中国和世界的创新力量！” 动点科技希望通过官方奖项的评选，鼓励科技产品创新，鼓励专注用户体验，推动整个中国乃至全球科技产业的成长与发展！

以下为 CES Asia Startup Awards 2018 的获奖名单，让我们一睹为快：

Best Startup 最佳初创公司

这是一个快速变化的时代：经济社会迅速发展，科学技术日新月异，信息更新速度越来越快。有这么一群行业头部企业，以卓识远见和独有的决断力勇夺风口赛道，赢得了时代的新征程！

获奖公司：Roadstar.ai

Best AI Startup 最佳人工智能初创公司

从“互联网+”到“AI+”，技术的飞速迭代让人工智能站上风口，成为科技驱动经济发展的新引擎。这些初创企业凭借着无所畏惧的勇气以及过人的远见，一往无前用人工智能引领这个时代的变革！

获奖公司：Roadstar.ai 、百芝龙

Best Audio/Video Startup 最佳音视频初创公司

听，声音的黑科技来了！用声音聚焦科技，这些初创企业开启数字音频变革新时代！

获奖公司：英霸声学科技 Embracelab Inc.

Best Robotics Startup 最佳机器人初创公司

打破人类生存 or 毁灭的争论，撕掉机器人“威胁论”的标签。这些初创企业用科技证明了机器与人将成为一个共同的“军队”，不断地攻克堡垒，推动人类向更好的方向发展！

获奖公司：Youcan Robotics (Shanghai) Co.Ltd

Best Vehicle Technology Startup 最佳汽车技术初创公司

出行，随着科技与智慧的演进，发生着飞速的变化。而这些初创企业专注于未来汽车技术发展趋势, 以进可攻, 退可守, 上天入地, 无所不能的这些黑科技演绎着一场精彩绝伦的现实版“奇幻影片”。

获奖公司：SoFlow/LOU

Best Lifestyle Startup 最佳生活方式初创公司

美好的生活方式就是奔跑在理想的路上, 回头有一路的故事, 低头有坚定的脚步, 抬头有清晰的远方。这些初创企业用科技与创意摩擦出来的火花点燃着生活的激情！

获奖公司：Youcan Robotics (Shanghai) Co.Ltd

Best AR/VR Startup 最佳 AR/VR 初创公司

VR/AR 技术以不可思议的方式重塑着我们的世界，AR 的大发展带来十足的颠覆，VR 的回归创造了更广阔的空间。这些初创企业用 AR/VR 牵引着你的目光, 震动着你的心灵, 冲击着你的想象！

获奖公司：DataMesh

Best Health Startup 最佳医疗初创公司

医疗与科技的结合，将大幅度提高医疗服务效率，颠覆现有医疗模式。这些初创公司利用精湛高超的医疗科技，助推医疗质量持续上升，以绝对优势成为明日之星！

获奖公司：Kenzen

Best IoT Startup 最佳物联网初创公司

如果说人工智能技术在智慧城市的建设中充当大脑的功能, 那物联网就是输送思维意识的神经网络。这些初创企业依据超前的意识流用物联网赋能智慧城市！

获奖公司：SENSORO