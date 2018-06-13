消息称 2019 年 iPhone 将支持 USB-C Apple

新闻

据台湾 DIGITIMES 援引消息人士称，苹果正在重新设计充电器和下一代 iPhone、iPad 设备的接口，2019 年的新款 iPhone 将会提供 USB-C。

DIGITIMES 指出，苹果从 MacBook 系列开始采用 USB-C 接口，已经鼓励其他笔记本电脑厂商效仿，但随着全球个人电脑市场的普遍放缓，采用 USB-C 接口的新款机型的销售也受到负面影响。

消息人士表示，苹果在 iPhone 中采用 USB-C 将加速其他智能手机厂商为他们的产品提供该接口。不过具体是直接用 USB-C 接口取代 Lightning 还是针对 USB-C 提供某种支持，并没有给出更具体的说明。

从苹果官网来看，目前苹果已经在销售 USB-C 转 Lightning 的数据线 ，并已经推出面向 iPhone 和 iPad 的 USB-C 电源适配器 ，iPad Pro 系列和最新的 iPhone X、iPhone 8 系列使用快充则需要购买这款适配器。

也就是说，苹果已经推出了面向 iPhone、iPad 的 USB-C 充电配件，但目前需要用户额外购买。如果上述知情人士的消息属实，苹果接下来的“重新设计”可能会发生在 iPhone、iPad 本体，或直接将 USB-C 电源适配器和 USB-C 转 Lightning 数据线作为手机自带配件提供，毕竟新款的 MacBook Pro 已经完全采用了 USB-C 接口。