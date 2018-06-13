麻省理工学院新技术：可穿墙看到人体

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麻省理工学院（MIT）计算机科学和人工智能实验室创建了一个系统，可以透过墙壁看到你的身体，重现你在走路、坐着或静止不动时的姿势。这套系统借助射频波来感知你的位置，然后将你的身体重新变为简单的线条画。该系统被称为 RF-Pose。

该实验室在介绍 RF-Pose 系统的一份公告中写道：

研究人员使用神经网络来分析从人体上反弹过来的无线电信号，然后创建一个动态线条画，在你走路、驻足、坐下以及活动四肢时，这个线条画也会模拟这些动作。

研究团队表示，该系统可用于监测帕金森氏症和多发性硬化症（MS）等疾病，从而更好地了解疾病进展，让医生可以相应调整治疗方案。它还可以帮助老年人更独立地生活，同时增加一个安全层，以更好地预判跌倒、受伤和活动模式变化等。

该团队主要对将该系统用于医疗保健感兴趣，试图在没有相机或其他外力的帮助下，对房间内的目标进行被动监测。研究人员写道：“研究团队收集的一切数据都获得了目标主体的同意，并且经过匿名和加密处理以保护用户隐私。”“至于未来在现实世界中的应用，研究团队计划推行一种‘同意机制’。在这种机制的引导下，RF-Pose 设备安装人员可以进行一系列特定动作，从而开始监测周围环境。”

在实验中，研究人员在一个人活动时进行射频干扰，并将此人走向射频干扰的视频展示给机器看，借此来训练神经网络。接着，他们将线条画覆盖到活动部分，并训练神经网络自动做同样的动作。由于射频信号无处不在，因此相比其他传感技术，RF-Pose 设备更容易使用。

有趣的是，研究人员以前从未训练过 RF-Pose 系统透视墙壁，但它却能够“利用之前学到的知识，处理穿墙活动”。

“如果你将计算机视觉系统看作是老师，那么这就是一个学生表现超过老师的真正有趣的例子，”研究人员安东尼奥·托拉尔巴（Antonio Torralba）说。不过，RF-Pose 系统是否会被用于其他商业用途，目前还不清楚。