声网 Agora 完成 3000 万美金 B+ 轮融资，由 SIG 海纳亚洲领投 新闻

6 月 11 日，全球实时通信云服务商 声网 Agora 宣布完成 3000 万美金的 B+ 轮融资，此轮融资由 SIG 海纳亚洲领投、Morningside 晨兴资本和 GGV 纪源资本、顺为资本跟投。在本轮投资后，声网融资总额已逾 5500 万美金。据悉，本次 3000 万美金 B+ 轮融资实际上已于去年完成。

据了解，声网于 2014 年在硅谷成立，是一家实时通信云服务商，为用户提供实时音视频云服务。声网拥有软件定义实时网 SD-RTN，在全球部署了 200 个数据中心，通过智能调度算法优化传输质量，可有效提高把原生 P2P 传输质量。声网在过去 2 年多全球化商业运营中，实时音视频服务持续赋能各个行业。到目前为止，声网与百度、小米、陌陌、中国移动在线、The Meet Group 、Hike Messenger 、Musical.ly 、V-cube 、科大讯飞、商汤等建立了深度战略合作关系。

据介绍，声网已为全球超 10 万开发者提供年数千亿分钟的实时通信云服务。开发者只需调用 API ，30 分钟即可创建多种应用内实时互动场景，实现视频社交、直播连麦、游戏开黑、直播答题、AR 会议等。

声网表示，本轮融资将用于实时通信技术和产品研发，优化开发者创新体验，加强与生态产业链合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。