在 CES Asia，我们看见了汽车行业的未来

6 月 13 日，一年一度的 CES Asia 正式拉开了帷幕。在这场旨在展示最新科技成果的盛会上，车企从未缺席，在去年的 CES Asia 中，各大车企争相展示了自家的无人驾驶技术，而今年，大家则更加看重无人驾驶技术的落地，纷纷带来搭载了无人驾驶技术的概念车或者准量产车，一个字形容，那就是酷。

百度+金龙客车：阿波龙

阿波龙，号称为中国第一款量产级自动驾驶电动小巴，今年春晚中它曾有过短暂亮相，如果你在电视上没看够，来 CES 看看倒也无妨。

据了解，阿波龙为百度和金龙客车联合开发，具有自动驾驶功能，主要适合低速园区、景区、新城、厂区、住宅区智能接驳，因此，汽车内部取消了传统汽车必备的方向盘，车内空间得到了大幅度提升，可载 14 人。

另据百度方面介绍，阿波龙即将在近期实现量产，并对外销售。不过，我们目前尚不知阿波龙首先将落地在哪里，动点科技问首先是否会是百度北京总部，百度方面表示并不是。

三菱电机：第四代 EMIRAI 概念车

Emirai 4 概念车首次亮相其实是在 2017 年 10 月份的东京车展，此后，又在美国拉斯维加斯 CES 展上有过亮相。而现在，这款车又来到了上海。

外观方面，Emirai 4 采用开放式座舱，整体造型设计独特，充满了科幻气息。配置方面，该款概念车搭载了增强现实技术、广角摄像机、旋钮显示、交叉图像显示、安全照明系统等功能。

自带增强现实技术的独立显示屏，可使用卫星、高精度定位设备在 AR 抬头显示中显示行驶车道、对向来车警报，引导驾驶人员在恶劣天气和其他低能见度条件下依旧能安全驾驶车辆；广角摄像机，可实时监测驾驶员的清醒状态、面部朝向等，可提醒驾驶员潜在的危险驾驶行为；自动驾驶方面，其可以预测后方接近车辆的超车动作，有效保持车距，检测被前方车辆遮挡的障碍物，也会提前通知变更车道；另外，通过检测驾驶员的状态，它还可以实现自动驾驶向手动驾驶的自动切换。

不过，可惜的是，三菱电机方面表示该概念车目前并没有量产时间表，看来，如果你想要感受这辆车，只能去各种展会了。

广汽：iSPACE

广汽 iSPACE 智联电动概念车发布于 2017 年 11 月，外观上，iSPACE 显得相当小巧可爱，而且值得一提的是其并没有后视镜，外观设计显得前沿科幻。

该车可将前、后座椅一键拼接为舒适的双人床，实现驾驶模式与居家模式的切换。同时，iSPACE 智联电动概念车将智能识别感知多种出行场景，包括通勤、约会、机场接送、购物停车、自驾出游等。另外，该车搭载了腾讯车联“AI in Car”系统，基于腾讯十亿级用户画像标签，为用户提供个性化内容推送，如 QQ 音乐、企鹅 FM、NBA 现场直播、QQ 阅读等。

奇点汽车：模拟驾驶仓

奇点汽车这次其实也带来了第一代量产车型 iS6，该车采用 5 颗毫米波雷达、8 颗摄像头（其中 1 颗为双目摄像头）、12 颗超声波雷达，具备 ADAS 功能，而未来也有机会升级到无人驾驶。不过作为视觉动物，我们或许会觉得这些车在外观上都太千遍一律了。因此，我们还是看看奇点汽车展示的这款模拟驾驶仓吧。

既然是模拟器，那自然不会有轮子，不过总体来看，奇点模拟器看起来很舒适。

深兰科技：移动菜市场

另外，在本次 CES Asia 现场，无人零售解决方案提供商深兰科技也跨界带来了一辆名叫芭提雅的无人售货车。

芭提雅采用大窗户设计，用户在车外即可将车内的情况看得清清楚楚。深兰科技现场展示的芭提雅是一辆新鲜蔬菜专卖车，车身内装满了时令蔬菜，而且为了尽量保持蔬菜的新鲜度，汽车还有空调功能。

深兰科技表示这将是一个移动商店，一个扫码上车、拿了就走的无人店。

关于应用场景，深兰科技表示这款车将首先运用于小区、厂区等场景，用户先在手机 APP 上点击自己想要购买的产品，可能是蔬菜、可能是海鲜，此后，相应的芭提雅无人车便会直接开到离用户最近的位置。“谁说买东西一定要去商店，商店为什么不能来到我身边。”深兰科技告诉动点科技。

另外，深兰科技也表示未来芭提雅其实也可以不是买菜的，包括健身房、办公室等设施都可以搬到这辆车上来，从而将其打造成一个移动的健身房、办公室等。

值得一提的是，该车还具有无人驾驶功能，不过目前虽有该功能，但还是由人在开。

现代：氢电池汽车

如今，新能源汽车已经成为行业热点。在电动汽车火爆之际，现代汽车则为我们展示了更前沿的新能源汽车——氢燃料电池汽车。

现代方面介绍，氢燃料电池汽车不仅不会造成颗粒物等空气污染，更可以净化空气：氢燃料电池汽车通过氢燃料与空气中的氧气相结合产生的电力驱动，在此过程中，可净化从外部吸进来的 99.9% 的可吸入颗粒物，并只排出水。

不过，现代汽车方面并没有介绍氢气制造的具体细节。

奔驰：smart Vision EQ fortwo

跟我们在 CES Asia 看见的大多概念车类似，smart Vision EQ fortwo 同样非常小巧，但却比较有科技感。

汽车内部没有方向盘、油门踏板、制动踏板等装置，取而代之的则是一个巨大的屏幕，可以显示坐标等信息，该车的门采用向上开合的方式，不仅美观，更是为了节约空间。据称，该车具有自动驾驶功能，且目前已经在美国开始路测，不过，量产则要等到 2030 到 2035 年。奔驰方面表示，那时城市空间可能会更加拥挤，所以要采用这样的开门方式。

另外，该车主要面向共享领域，汽车前端车牌处有一个显示屏，未来，当用户订车之后，显示屏上可以显示用户想要显示的信息，方便用户识别自己订的车。

高德地图：高精地图采集车

这次 CES Asia 中，自动驾驶依然是热点。因此，我们不得不提一下能够降低自动驾驶落地难度的高精度地图。其实，本次展会中，包括百度、四维图新以及高德地图都展示了自己的高精地图，不过唯有高德带来了自己的高精地图采集车。

据了解，高德具有多个高精地图采集车方案，其中一款双激光传感器的方案据称可实现 0.5 厘米的精度，点云密度 110 万点每秒，最大射程达 420 米。不过，本次参展的采集车车顶还有 4 个面向不同方向的摄像头，具体参数暂未透露。

高德方面介绍，实际采集时候其实需要摄像头等传感器，以组合式的方式进行采集。