工信部下架“今日头条新闻”等 46 款不良手机应用 新闻

根据中国工信部公布的 《工业和信息化部关于电信服务质量的通告》，2018 年第一季度共有 21 个应用商店中的 46 款 app 被发现问题，责令下架，其中包括“今日头条新闻”、“QQ 同步管理助手”、“神庙逃亡”、“安卓优化大师”等。

工信部在今年第一季度对 56 家手机应用商店的 4 万款应用进行技术检测，发现违规应用 46 款，涉及强行捆绑推广其他应用软件、未经用户同意收集使用用户个人信息等问题。此次公布的 21 个应用商店主要服务于 Android 平台，其中也不乏 小米应用商店 、酷派应用商店、木蚂蚁、优亿市场、 应用宝 等知名应用商店。

除此之外，工信部还公布了第一季度的垃圾短信、诈骗电话举报情况。第一季度，12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心受理垃圾短信举报 50940 件，环比上升 18.0%，同比上升 130.9%。其中，营销类占比 74.8%，主要涉及金融保险推销、商品零售营销等；涉嫌违法类占比为 25.2%，主要涉及欺诈、非法经营活动等。相关电信运营企业已对发送垃圾短信的号码及端口进行处置，内容涉嫌违法犯罪的已提请公安部门处理。

第一季度，12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到诈骗电话号码举报 7549 件次，环比下降 15.34%。相关电信企业已对上述举报号码进行逐个核实处置，对存在违规的进行了内部追责处罚，对涉嫌违法犯罪的通报公安机关。