泛化智能 gi 宣布完成千万级 Pre-A 轮融资，由吉大校友基金领投 新闻

据 新京报 报道，6 月 14 日，计算机视觉与机器学习公司泛化智能 gi 宣布已于近期完成千万级 Pre-A 轮融资，本轮融资由吉大校友基金领投，高达资本跟投。此前，泛化智能 gi 曾于 2016 年完成数百万元天使融资，投资方为梅花创投、发现创投。

据了解，泛化智能 gi 是一家专注于机器学习与计算机视觉的人工智能公司，总部位于北京。泛化智能致力于为客户提供可快速部署、通用且可靠的 人工智能 产品与解决方案。方案包含了从数据预处理到模型训练以及部署在内的全部机器学习项目流程。用户不需要代码以及数学知识，也可以根据自己的需求使用机器学习技术。在降低了机器学习门槛的同时，加速了机器学习等新技术的普及。目前，泛化智能 gi 的产品已经应用在了电网、机场、医院、无人机、能源、动物保护、C 端产品等多个完全不同的场景中。客户既包涵了巨无霸国企，也有小型创业公司。

泛化智能创始人兼 CEO 王汉洋表示，机器学习的问题在于客户不知道技术能做什么，技术不知道客户要什么，因为机器学习公司的特点是自己不用自己的产品。这种外包的模式极大地阻碍了机器学习技术的发展。希望泛化智能三年后，能将机器学习普及开来。

据悉，此轮融资后，泛化智能 gi 将继续对产品进行打磨，并且加速推广。

图片：泛化智能官网