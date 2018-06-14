谷歌将于今年在加纳开设其在非洲的首家人工智能研究中心 新闻

据 VentureBeat 报道 ，谷歌宣布，将于今年在加纳开设其在非洲的首个人工智能（AI）研究中心 。根据麦肯锡的研究，在 2016 年，百度和谷歌在 AI 上的投资在 20 到 300 亿美元之间。在谷歌的投资案例中，大部分资金流向了中国和法国的人工智能中心，这是首次向非洲人工智能领域投入资金。

据了解， 谷歌 并不是唯一一家投资国外人工智能项目的公司。在 2018 年初，三星 宣布在多伦多、莫斯科和英国剑桥开设新的研究中心。 电子商务公司 Etsy 也表示，将于今年年底在多伦多开设 AI 研发机构。今年一月，谷歌和 Facebook 也曾承诺扩大在法国的人工智能投资。

谷歌表示，即将建立的 AI 中心的员工将与当地大学、其他研究中心和政策制定者紧密合作，研究人工智能在非洲的潜在用途。同时，新 AI 中心也将拓展扩展谷歌在加纳的影响力。谷歌表示，千万非洲人已经完成了数字技能培训。谷歌在非洲的科技初创企业孵化器 Launchpad Accelerator Africa 已为 60 多家公司和数十万名技术人员提供服务。

高级 Google AI 人员 Jeff Dean 和研究科学家 Moustapha Cisse 表示，他们很高兴将人工智能和机器的研究兴趣和非洲的经验结合起来，在未来能够解决医疗、农业和教育等领域的挑战，同时打破人工智能的界限。

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