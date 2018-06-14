京东与美国磁飞机公司合作，将打造地下磁悬浮物流体系

近日， 京东集团 与美国磁飞机技术公司签订战略合作协议，双方将各自发挥场景、技术优势，推动其在智慧物流层面的应用落地。京东称，此次合作后，双方将通过共同开发直驱轮轨和磁悬浮技术，在未来建立起地面和地下智能轨道交通网。

据了解，美国磁飞机技术公司于 20 世纪 90 年代中期诞生于美国新罕布什尔州，是由一群发明了磁飞机基本概念的麻省理工学院的工程师成立。早期的 30 位工程师和科学家来自美国军方的工程部门和一些领先的工程公司。据该公司官网介绍，美国磁飞机技术公司在过去几年为多个中国城市开发了项目。

早在 2017 年 12 月，在由京东物流主办的 2017 全球新一代物流峰会上，京东集团副总裁、事业部总裁肖军透露，京东已开始在全球范围内率先着手布局磁悬浮技术在仓储物流方面的应用，将进一步提升仓储运营效率并大幅降低能耗。

根据合作协议，双方将共同加强磁动力直线驱动技术的展示推广，并围绕企业实际需求，开拓丰富的磁动力直线驱动技术应用场景，助推其落地转化。京东会充分利用企业内部需求和外部资源，为美国磁飞机提供业务场景与项目合作资源，探索为第三方客户提供更加完整的系统解决方案和便捷优质的服务。同时，京东还将与美国磁飞机共同加快磁动力直线驱动技术项目人才的培养，共同探索合作模式、组织模式、推广模式等，开发新业务、拓展新市场，在物流行业的多种场景中进行应用。

不过业内人士认为，这项技术何时落地，能否通过相关政策审批，可能还需要很长的时间。

图片来源：京东物流