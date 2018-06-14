据 路透社报道 ， 微软 正在开发无人零售便利店所使用的自动结账技术，欲在此领域挑战 亚马逊 。据知情人士透露，微软已经向世界各地零售商展示了样板技术，并与沃尔玛进行了潜在的合作。

据了解，今年 1 月，亚马逊在西雅图开设了 Amazon Go 无人便利店。顾客在门口扫描手机进入，当顾客完成购物时， 摄像机和传感器可以识别到取走的货物 ，便可直接从信用卡扣款。消息称，Amazon Go 无人便利店不久会在旧金山和芝加哥设点 。无人零售技术引起众多零售商的关注，对于微软来说，与零售商成为盟友，便于开拓自身云服务业务。于是，微软致力于推动无人零售技术并不出人意料。对此，微软方面并没有公布消息，沃尔玛和亚马逊也都拒绝回应。

报道中称，消息人士透露，迄今为止微软的工作重点都放在了企业 AI 和人工智能领域并派出一个 10~15 人的技术团队研发无人零售店技术。消息人士表示，由于零售店利润微薄，因此设备造价须尽可能低廉，这个要求对于微软来说是一个巨大的挑战。

据悉，微软目前已经与多家企业达成和合作伙伴关系，其中包括位于 Redmond 的 AVA Retail ，该公司正在使用微软的云服务打造免结账技术。目前，微软的内部团队已经研发成功在购物车上安装摄像头，记录消费者所选商品的技术。

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