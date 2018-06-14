Musical.ly 关闭旗下直播应用 Live.ly 新闻

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Musical.ly 正将推出两年之久的直播平台 Live.ly 的功能整合到主应用中，作为此次转型的一部分，Musical.ly 将关闭 Live.ly 独立应用。Musical.ly 向 TechCrunch 网站证实，Live.ly 应用最终将从 App Store 和 Google Play 下架。Live.ly 用户现在已不能登录这个直播平台，他们会看到一条有关此次变动的信息，通知他们直播功能已经转移到 Musical.ly 上面。

Live.ly App Store 商店上面的最新信息也证实了此次变动。这条信息写到：

Live.ly 将成为 musical.ly 的一部分！ ——你现在可以在 musical.ly 上面玩直播！那里有许多直播内容！

Live.ly 发布于 2016 年 5 月 ，向 Musical.ly 用户提供一个直播平台，让用户既可以在 Musical.ly 上面观看视频直播，也可以在 Live.ly 移动应用中观看。

视频创作者在直播时，会看到究竟有多少人正在看他们的内容；当观众对他们的直播内容点“赞”时，他们会看到整个屏幕上有红心飘了起来——这种体验酷似 Twitter/Periscope 和 Facebook Live。观众还可以与视频直播者聊天，参与实时交谈。

对于 Live.ly 用户来说，不幸的是，Live.ly 的关闭毫无征兆；对于一些人来说，Musical.ly 上面的视频直播似乎也没有预期那般好。

一位 Live.ly 忠实用 在 YouTube 上面发视频 谈到了 Live.ly 的关闭，她抱怨说自己按指示转到 Musical.ly 上面进行视频直播，但根本没人在线观看视频，既没人点赞，也没人发表评论。这看起来是出现某种小问题，因为转向 Musical.ly 自家视频直播服务的其他用户，同样看不到观众、点赞、评论和其他 Live.ly 核心功能。

今天，并不是每一个人都可以直接在 Musical.ly 上面进行视频直播，因为 Musical.ly 对视频直播的额外支持会逐步停止。

但是 Musical.ly 表示，尽管 Live.ly 关闭，该公司仍然致力于对视频直播功能的投入。我们得知，在 Musical.ly 上面观看视频直播的用户当中，绝大部分都来自于 Musical.ly 主应用，所以对于 Musical.ly 来说，将直播视频整合到 Musical.ly 赖以成名的其他对口型短视频当中意义重大。

Live.ly 的关闭是 Musical.ly 在被中国媒体公司字节跳动（Bytedance）收购后，其对产品所做的首批重大调整之一。字节跳动在 2017 年 11 月份以 10 亿美元的价格收购了 Musical.ly。

在这笔交易完成后，Musical.ly 成立了一个规模达 5000 万美元的基金 ，帮助创建内容创作者社区，尽管如此，该公司还因为内容审核能力低下而面临批评——考虑到 Musical.ly 绝大部分受众都是儿童，这种情况尤其令人担忧。

另外，Musical.ly 还面临新的威胁：本月，Facebook 开始测试类似 Musical.ly 的产品——Lip Sync Live。Musical.ly 之所以进行资源整合，专注于旗舰应用而非其他应用，与竞争加剧不无关系。

报告显示，Musical.ly 主应用的注册用户达 2 亿，其中 6000 万属于月活跃用户。

到目前为止，Live.ly 下载量达到 2600 万次，其中 iOS 版的下载量占到 87%。根据市场研究机构 Sensor Tower 的数据，美国在 Musical.ly 总安装量中占到 70% 左右。