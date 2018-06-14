坚果 R1 8GB+512GB 版今日发售， 三星 Note 9 将配备全新无线充电器 | 早 8 点档 早8点档

特斯拉宣布裁员 9% 马斯克回购特斯拉 2500 万美元股票

特斯拉汽车公司周三提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示，该公司首席执行官伊隆·马斯克 (Elon Musk) 已经刚刚购买自家公司价值约 2500 万美元的股票。

据 MarketWatch 报道，在购买之前，马斯克持有该公司约 19.8% 的股份。加上本周购买的 72500 股特斯拉股票，他持有的股票数量约为 3400 万股。

马斯克购买公司股票的时机值得注意。周二，马斯克通过电子邮件向员工宣布，特斯拉计划裁员 9%。文件显示，马斯克是在周二和周三买进的这些股票。

这可能是马斯克的战略举措，目的是向员工和批评人士重申：他仍对公司的未来感到乐观。这也是个重要信号，特斯拉正努力实现下一代 Model 3 电动汽车的关键生产目标。

这已经不是马斯克第一次采取这样的策略了。就在今年 5 月份，马斯克花了大约 1000 万美元购买特斯拉的股票，以对抗对该公司实现上述目标能力的担忧。

GDPR 生效后谷歌 FB 遭投诉 欧盟或进行隐私调查

北京时间 6 月 14 日早间消息，自从欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）今年 5 月底生效以来，已经出现 19 起针对谷歌和 Facebook 及相关应用提交的跨境投诉，导致这两家公司和产品可能遭到欧盟的隐私调查。

欧盟隐私执法最高官员安德里亚·杰利尼克（Andrea Jelinek）负责领导 28 个欧盟成员国的监管者，她和她的同事已经开始了解自 5 月 25 日以来提交的投诉。但她表示，此举的目的并不是立刻进行处罚。

“我们需要传达一条重要信息，那就是我们的首要任务不是处罚企业，而是看看他们是否合规。”她说。但如果企业“不遵守监管规定，就会面临处罚”。

Facebook 回应此事时提供了 GDPR 生效后遭到第一起投诉时发表的声明：“我们过去 18 个月一直在做各种准备，以遵守 GDPR 的要求……我们提高隐私保护的工作不会在 5 月 25 日停止。”

谷歌母公司 Alphabet 尚未作出回应。

三星 Note 9 曝光：将配备全新无线充电器

2018 年上半年即将结束，下半年我们又将迎来一波新旗舰，其中最受关注的是 Galaxy Note 9，现在有关该机的细节已经被曝光。

6 月 13 日，据 GSMArena 报道，根据 FCC 提供的报告，三星 Galaxy Note 9 配备了全新的无线充电器，其型号为 EP-N6100，其输入端为 12V/2.1A，虽然输出端没有被提及，但是输入端功率的增加表明三星将为 Galaxy Note 9 配备更高功率的无线充电。

据悉，三星 Galaxy Note 将采用全视曲面屏，整体造型与上一代 Galaxy Note 8 区别不大。细节变化在于三星 Galaxy Note 9 的背部指纹下移，避免解锁的时候误触摄像头。

硬件规格，三星 Galaxy Note 9 搭载高通骁龙 845/Exynos 9810 双平台，配备 6GB 内存，最高提供 256GB 存储，后置双摄像头。

当然，三星 Galaxy Note 系列经典的 S Pen 也不会缺席。该机有望在 8 月份亮相。

4999 元！坚果 R1 8GB+512GB 版发布：今日上午 10 点正式发售

6 月 13 日，锤子科技 CEO 罗永浩及锤子科技核心团队做客京东·锤子科技专场直播，分享了锤子科技“三匹没那么黑的黑马的诞生”，包括次世代旗舰手机坚果 R1、坚果 TNT 工作站，以及正式发布了京东量身定制坚果 Pro 2 特别版，6GB 超大内存，售价 1899 元。此次直播是继 5 月 15 日锤子科技鸟巢新品发布会之后，罗永浩首次对外正式解答关于坚果 R1 和坚果 TNT 工作站大家最为关心的话题，同时也爆料了锤子科技将于夏末秋初举行新品发布会。同时，6G+128G 版及其他版本坚果 R1 将现货开售，全新发布的 8G+512G 版坚果 R1 将于 6 月 14 日 10：00 京东首发，

6 月 13 日晚，锤子科技官方宣布推出坚果 R1 8GB+512GB 版本，该机将于 6 月 14 日上午 10 点正式发售，售价 4999 元。

该机采用了 6.17 英寸异形全面屏，分辨率为 2242×1080，背部为玻璃材质，锤子 Logo 和指纹识别合二为一。

它搭载了高通骁龙 845 处理器，电池容量为 3600mAh，运行基于安卓深度定制的 Smartisan OS 系统。

拍照表现上，坚果 R1 后置 1200 万+1200 万双摄像头，其中主摄像头为索尼 IMX363，支持 Dual PD 高速对焦，加入了 ArcSoft 专业虚化算法，支持光学防抖、电子防抖。

前置 2400 万像素摄像头，在暗光环境下像素会 4 合 1, 支持 AI 实时美颜。

iPhone 将升级系统: 封堵安全漏洞 执法部门也无法破解

苹果公司计划对 iPhone 系统进行升级，在手机被锁定一小时之后停用其充电和数据接口。如果想要使用该接口传输数据，必须首先输入手机密码。

苹果手机一向以安全著称，但这也给想要从中获取信息的执法部门带来了麻烦。例如，由于苹果拒绝在 2016 年协助美国联邦调查局（FBI）解锁一名枪击案嫌疑人的 iPhone，FBI 被迫花钱雇佣第三方进入手机。自那以后，美国各地的执法部门越来越多地采用这种模式获取被锁定的 iPhone 内的信息。

想要解锁 iPhone，执法部门通常需通过数据接口将另外一个采用特殊软件的设备与 iPhone 相连。而被解锁的 iPhone 此时往往已经被锁定数日甚至数月。

因此，苹果的最新举措相当于封堵了这个技术漏洞，令警方和其他政府部门颇为恼火。这同时也引发了政府是否有权进入智能手机获取信息的争论。

苹果发言人表示，该公司不断加强安全保护措施，修补手机上的漏洞，部分原因在于犯罪分子也会利用这些漏洞。该发言人说：“我们非常尊重执法部门，我们设计此项安全升级的目的不是阻挠他们完成本职工作。”