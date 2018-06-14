TechCrunch 国际创新峰会

7 月 2 日—3 日

强势席卷杭州！

分会场聚焦全球智慧

自动驾驶 7 种见解

描述汽车技术的“前世”“今生”和“未来”！

创投 8 大话题

引领投资新生态！

区块链 11 个维度

打造下一个巅峰时代新物种！

海内外重量级专家热议“科技风口”！

深度干货分享，合作探究新知！

自动驾驶引发道路交通的颠覆性革命

众所周知，计算机加减乘除的运算能力远远强过人类，但在汽车驾驶这样涉及物体识别与复杂决策的领域，计算机一直以来的表现其实都不太好。然而，自从深度学习问世之后，这些原本无法实现或者预计还要很长时间才能实现的功能却都在一瞬间变得不再那么遥不可及。

没错，自动驾驶来了，人类“万物灵长”的地位也将伴随全自动驾驶汽车的实现而持续。尽管目前业内的自动驾驶汽车都还只是处于路测阶段，但各大汽车厂商都将全自动驾驶汽车的落地时间定在了 2020 年左右，想想也只有 1 年多了。

为此， 在即将到来的 TechCrunch 杭州峰会上，我们专门设置了自动驾驶论坛，并邀请了该领域各个赛道的优秀企业，从芯片算法、传感器、高精地图、落地应用以及资本动向来解构自动驾驶的过去、现在与未来。

你想要知道的一切，在这里全都能找到：

7 月 2 日 AI/AV 专场

区块链的应用场景和创新玩法

今年 TC 杭州将特别设立区块链分会场。准备倾听创新型的创业公司是怎样在中心化企业巨头割据的产业中崭露头角，分得一席之地。人工智能与区块链技术结合；EOS 引爆的热点话题和谁是下一个挑战者的讨论；区块链技术为基础的社交网络，更多精彩尽在 TC 区块链分会场。

未来是去中心化的天下，你做好加入的准备了吗？

7 月 2 日区块链专场

7 月 3 日区块链专场

创投“四面出击”转向“聚焦优势”

渐渐消退的“大跃进”式创业热潮，以及优质项目的稀缺，不禁让人感到颓意。或许，是时候停下追逐热门项目的步伐，探索与思考资本如何在日趋成熟的投融资环境中“存活”和继续成长。

在愈渐愈冷的“资本寒冬”，这次 TechCrunch2018 杭州投资人峰会，你只会看到最热的赛道，最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资人。

7 月 3 日投资机构专场

创新，不仅仅是独角兽；

杭州，不仅仅是电商！

我们 7 月杭州见！