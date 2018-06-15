微信小程序开发者工具再升级，小米米聊将复活 | 早 8 点档 新闻

小米 6 月 25 日登陆港股

小米港股时间确定，境内为主上市地。小米的上市牵动了许多人的心，昨天，小米更新了 CDR 招股书，并且登陆港股的时间也将确定。这起 IPO 快要尘埃落定了。来自香港经济日报的报道显示 消息称小米确定将于 6 月 25 日启动在港招股 ，小米将于 6 月 23 日举行全球发售股份之新闻发布会。在一般情况下，新闻发布会下一个交易日将启动招股，即 6 月 25 日起招股。

国内方面，小米更新了其 CDR 招股书。本次发行 CDR 所对应的基础股份占本次 CDR 和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于 50%，也就是说，小米在上交所发行 CDR 对应的 A 股基础股份将多于港交所新发行股份，境内交易所将成为小米主上市地。

小米米聊复活，新的内测版将推出

在小米 8 周年旗舰发布会之前，除了小米手机、小米公司高层等微博非常活跃之外，小米米聊的微博账号也重新活跃了起来，这似乎暗示了小米米聊将会回归。果不其然，小米米聊内测群发布公告称，新版米聊内测版预计将于 6 月 15 日发布。在新内测版之前，米聊 App 的开发商在今年 5 月 16 日对应用进行了一次更新，更早之前是 2017 年进行了 3 次常规修复更新，较为活跃的更新周期则是停留在了 2016 年。可以说，此次米聊新版内测意味着小米米聊的回归了。

微信小程序基础能力及开发者工具升级：支持打开公众号文章



微信公众平台宣布，小程序新增打开公众号文章，意见反馈等新能力。开发者工具支持代码云端托管，并优化了开发版预览方式和界面布局：

小程序新增打开公众号文章功能。可以打开已关联公众号的文章，文章内暂不支持赞赏、广告、关注公众号等；为优化商品扫码流程，相机组件新增扫描一维码模式，支持扫码界面自定义和连续识别功能。

手机刷公交卡又多了一种姿势



中国移动公测交通联合一卡通“NFC 手机交通卡”： 手机刷公交已经有很多解决方案，现在中国移动又给出了一种。中国移动官方公众号宣布开启“NFC 手机交通卡”公测，只要你的手机是安卓系统且带有 NFC 功能，就能当公交卡使用。根据移动的说法，针对市面主流安卓手机，只要更换移动“和包 USIM 卡”，全国近 200 个城市的地铁、公交、轮渡都能刷，并且线上就能充值，关机也能使用，不用点亮屏幕，不用打开 App 扫码，手机只要靠近公交地铁刷卡区域就可秒闪通过。不过苹果手机目前暂不支持 NFC 功能，移动表示正在积极寻求解决办法，争取可以尽快实现。

好未来遭美律师事务所调查，评估是否违反美国证券法



美国律师事务所 Bronstein,Gewirtz; Grossman,LLC 宣布，已代表好未来 (NYSE:XRS) 投资者对好未来展开调查，此次调查的主要内容是：评估好未来及其特定高管/董事是否违反了美国联邦证券法，称好未来在其财报中存在造假现象，至少从 2016 财年起就欺诈性地夸大了利润。受此影响，好未来股价大幅下挫。

好未来今日对此回应称，浑水报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益。