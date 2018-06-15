Adblock Plus 希望利用区块链打击假新闻 区块链

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本文为动点科技/TechCrunch 中国独家稿件。未经允许，禁止转载。

作为流行浏览器广告拦截插件 Adblock Plus 背后的公司，eyeo 对争议并不陌生。这可能同样适用于该公司的新“兴趣项目”：一款浏览器插件，它可以把新闻内容标记成“值得信赖的”，或者是，布赖特巴特新闻网（Breitbart）那样的。

这款测试版浏览器插件名为“Trusted News”（一开始只支持 Chrome），旨在帮助互联网用户在浏览网络内容时发现假新闻来源。

其最终目的在于，至少是在用户意识到新闻来源的内在偏见之前，帮助他们避免上当受骗或跌入政治的阴沟。

该系统目前只适用于英文内容，eyeo 表示，它“以民主的方式评估在线新闻来源的诚信和可信度”。

在添加到 Chrome 之后，如果打开的新闻网站被认为是可信赖的，那么 Trusted News 便会在自己的图标上显示一个绿色的钩形符号

或者，你还可能看到橙色的“B”字符号，它代表的是“存在偏见”——就像下面的例子所示，极右翼的布赖特巴特新闻网就享受到了这个待遇……

此外，Trusted News 还可以标示“不可信”、“反讽”（用一个蓝色的笑脸表情符号表示）、“标题党”、“用户生成内容”、“恶意”以及“未知”——“未知”指的是该网站尚未被分类。

目前还不清楚 Trusted News 已经对多少网站进行了分类。

那么，这款插件是如何对网站进行分类的呢？eyeo 表示，在一开始，Trusted News 依靠 4 家第三方事实检查机构来生成自己的分类，这 4 家机构分别是： PolitiFact、Snopes、维基百科 以及 Zimdars’List。

“就目前来说，它的工作方式是依靠这些来源……他们要做的实际上是对特定网站进行评估。然后，基本上，如果评估不一致——通常都是一致的——那么我们就遵循多数原则。”eyeo 的生态系统总监本·威廉姆斯（Ben Williams）解释道。

但该公司的计划是，利用用户反馈以及，没错，区块链技术来改进这种方法。

eyeo 已经跟 MetaCert Protocol 取得合作——后者运营着一个反网址欺诈注册表（它同样瞄准了区块链技术）——以维护这个项目的数据库。

这个数据库将通过迁移到以太坊区块链而实现去中心化，并采用新协议以及内置的游戏机制对提交反馈的用户提供奖励。此外，MetaCert 还将发行代币来追踪奖励以及降低坏分子破坏数据质量的风险。

“我们想要做的事，以及区块链的用武之地，在于我们想要把用户的反馈也整合进来。”威廉姆斯说，“所以，我们在未来几周最先要做的就是整合让用户能够通过插件提供反馈的平台，让他们可以提出异议，让他们可以说，‘嘿，我觉得这个网站不应该被列为存在偏见，因为什么什么’。我们将利用那些反馈把产品做得更好。”

“然后下一步就是，让它跟任何服务器以及任何第三方分离，把它直接迁移到区块链。这样用户的反馈便可以在那个地方独立存在，而且好的反馈能够得到表彰和奖励，而那些提供糟糕反馈的人则不行。所以，这就是我们的下一步。”

eyeo 接下来的另一步是增加更多的“细粒度细节”，比如标示新闻来源的偏见是属于左翼还是右翼。

此外，eyeo 还准备提供更简单的办法让用户对评估发表评论，但这还要过一段时间才能实现。

事实上，威廉姆斯强调，eyeo 目前正在进行试水，以观察网络用户是否会觉得它有用。

需要说明的是，eyeo 不打算让 Trusted News 用任何形式赚钱。（而且，威廉姆斯确认，Trusted News 不会有可以绕过评估的“白名单”，即使在项目迁移到区块链和实现去中心化之前也是如此。）

“我想强调，这是一次低调的首创尝试——这是一款测试版产品——我们想要看看事情会如何发展，我们想要人们提供真诚的反馈意见，我们想要基于这些进行改进。所以，这不仅仅是标签在哪里的问题，也在于这是不是人们想要的东西？”他说，“我们认为这是一个好主意，但话说回来，这只是一个开始。”

当然，Facebook 现在也做了打击假新闻的努力，但那显然只适用于其平台之内的内容。威廉姆斯认为，如果你希望打击整个互联网上的虚假内容，那么浏览器是最好的选择。

“整个互联网跟 Facebook 之间是有区别的，Facebook 是在网络上访问特定内容的一种方式，而且我也很欣赏这样一个事实：在某些地方，这是唯一的方式。不幸的是，人们可以访问整个互联网，而互联网是一个非常广阔的平台。”他说道。

“大多数人通过浏览器访问互联网，所以内置于浏览器可以让用户拥有那样的保护，以及对自己浏览的内容有所了解，其中也包括 Facebook。”

在隐私方面，eyeo 表示，Trusted Nes 插件每天都会更新自己的内部数据库，这样用户的浏览活动“永远不会触及任何中央服务器”。

假如 Trusted News 找到了受众群体，那么 eyeo 也打算提供对其他浏览器的支持。我们可以很肯定地说，这款插件在那些极右翼分子中间不会太受欢迎。

不过，尽管布赖特巴特新闻网和《每日邮报》被贴上了“存在偏见”的标签，但福克斯新闻和《太阳报》倒是获得了“值得信赖”的认可。Trusted News 目前评估系统认为“值得信赖”的还有：美国总统唐纳德·特朗普最喜欢批评为“假新闻”的 CNN；以及 RT（以前称为《今日俄罗斯》），这是获得俄罗斯官方支持的媒体机构之一。 去年 RT 在 Twitter 的广告平台遭到封杀，因为这家媒体曾试图干涉 2016 年美国大选……

“在未来几周或几个月的时间里，我们肯定应该能够把所有东西迁移到区块链，所以一切都不是太远了。我认为，接下来——不是过几个月，而是一年左右之后——对我们来说更大的问题是它有没有需求，人们是否喜欢它。话说回来，如果人们对这款测试版产品感到满意，那么我们如何转向移动端，或者我们应不应该那样做？那将是下一个真正的重大问题。”威廉姆斯补充道。