AT&T 宣布 854 亿美元收购时代华纳，美国司法部仍可能上诉 新闻

据 CNBC 报道 ，美国运营商 AT&T 周四宣布以 854 亿美元完成了对时代华纳的收购。美国一名联邦法官在周二的裁决称，AT&T 对时代华纳的收购合法，不会对此项收购附加条件。不过，即便是在该交易完成后，司法部依然可以对此提出上诉。

据了解，AT&T 是美国第二大移动运营商，业务包括销售无线电话和宽带服务，该公司正在积极扩展业务，寻求转型为媒体巨擘。时代华纳旗下拥有有线电视频道 HBO、CNN 新闻网络、电影公司华纳兄弟以及其它优质媒体资产，是颇具吸引力的收购目标。两年前，AT&T 宣布以现金加股票的方式收购时代华纳，每股出价为 107.5 美元，收购总金额为 854 亿美元。

美国司法部去年 11 月曾发起诉讼，希望阻挠这项收购。他们担心，由于 AT&T 旗下拥有卫星电视提供商 DirecTV，因此可能会针对时代华纳的内容向竞争对手收取更高费用，导致消费者成本增加。

据 AT&T 周四在给美国司法部的一封信中说，它们将采取行动，使拥有美国有线电视新闻网的 TurnWar 公司旗下的特纳广播公司成为 AT&T 独资公司的独立业务部门。 该公司表示，该公司的第二大无线分部将不会“在特纳公司的价格或其他条款上对分销商额外收费”，并将实施“ 特纳和 AT&T 通信之间的防火墙 ”，以防止信息或价格的不当共享。